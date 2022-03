Con llamados y reuniones, así eligió Gerardo Rozín despedirse de sus seres queridos ante su inminente partida

Gerardo Rozín se encargó de despedirse de sus colegas y amigos, y de prepararlos de alguna manera para un desenlace que, él sabía, era inminente. Sin embargo, hasta el pasado viernes por la noche, cuando llegó la triste noticia de su muerte a causa de un tumor cerebral, nadie se animaba siquiera a aceptar la realidad.

Según contaron los protagonistas de esos llamados y encuentros, durante los últimos meses, el periodista mantuvo varias comunicaciones telefónicas con Fito Páez, por ejemplo. “Había llamado para despedirse. Por supuesto, yo le refuté aquella escena poniendo de manifiesto lo exagerado que era en algunas de sus apreciaciones y cambié de tema quitándole relevancia a su conversación. Indefectiblemente, siempre terminábamos riendo”, reveló el legendario músico rosarino en un posteo en Instagram.

Fito Páez le dedicó a Gerardo Rozín un cálido mensaje

También habló con sus compañeras de dupla en Morfi, Jésica Cirio y Zaira Nara. “Me dijiste me estoy muriendo… y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo”, escribió Nara en las redes sociales.

Zaira Nara despidió a su compañero Gerardo Rozín (Foto: Instagram)

En la misma línea, Cirio sostuvo: “En nuestros últimos encuentros, con todo lo que vos estabas viviendo, igual te tomaste el tiempo de prepararnos para esto. Nunca creí que fuera a pasar, uno siempre tiene esa gota de esperanza”, afirmó.

Jesica Cirio le dedicó un sentido texto a Gerardo Rozín instagram @jesicacirio

Según reveló la periodista Yoana Don en la señal de noticias A24, en diciembre del año pasado Rozín decidió viajar a Rosario para despedirse personalmente de sus amigos más íntimos, como el intendente Pablo Javkin o Juan Carlos Baglietto, un referente cultural rosarino.

También recordó que el periodista asistió a un encuentro de la tradicional Mesa de Galanes, en el icónico bar El Cairo de la ciudad. Dicen que pedía sacarse fotos con cada uno de los presentes. “Me estoy muriendo y probablemente no vuelva”, les advirtió, pero todos cambiaban de tema. Ricardo Centurión, uno de los integrantes históricos de este grupo de amigos, le contó a Don que lo había visto bien al conductor de La Peña de Morfi, pero que le llamó la atención que cuando se fue del bar se olvidó la campera y una botella de vino que le habían obsequiado.

Gerardo Rozín viajó en diciembre a despedirse de sus amigos rosarinos

El periodista Reynaldo Sietecase, por su parte, reveló que horas antes de la muerte de Rozín estuvieron riéndose juntos, “como en casi todos los encuentros que recuerdo”, aseguró en un artículo publicado en el sitio Periodismo.com. Y contó la última anécdota que vivió con su amigo. “Le había llevado un libro con los cuentos de fútbol del Negro Fontanarrosa. Se me había ocurrido que podía leerle un rato para entretenerlo ya que estaba con dificultad para ver. Cuando le conté la idea me dijo: ‘Déjate de joder. Contame anécdotas divertidas, seguro tenemos muchas’. Y sí, guardo un aluvión de momentos entrañables y disparatados”, sostuvo.

A través de Twitter, Migue Granados se lamentó por el fallecimiento del periodista y reveló el pedido que le hizo antes de morir: “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Me dijo quizás el mejor piropo: que nadie iba a respetar tanto la música y la comida como yo”, aseguró.

(Captura Twitter)

Aunque que se sintió halagado por la propuesta, decidió rechazarla porque consideraba que “no estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”. Ante la negativa de la respuesta del humorista, Rozín no se habría dado por vencido y continuó llamándolo para convencerlo, pero no lo logró. “Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse seguía pensando en producir su programa. Terrible”, agregó.

LA NACION llamó al humorista para conocer más sobre estas últimas charlas, pero Granados decidió no hacer más declaraciones al respecto. De hecho, borró el tuit citado después de que fuera malinterpretado y los usuarios lo acusaran de querer ganar protagonismo con este sucedo tan triste.

La emotiva despedida de Roberto Moldavsky a Gerardo Rozín (Foto: Instagram)

Otro de los amigos de Rozín que fue preparado por el conductor para este duro momento fue el humorista Roberto Moldavsky, quien contó que tuvieron una conversación días antes de su muerte. Según indicó en un emotivo posteo en Instagram, tenían planeado viajar juntos a Israel, escribir una sitcom y hasta hacer un programa. “Me preguntaste si te iba a extrañar y te dije que mucho, y es así, me destruye ver tu foto en todos lados diciendo que ya no estás”, escribió.