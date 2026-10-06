La despedida de Lionel Messi: el line up de artistas que tocarán en el partido contra Benín y quién cantará el Himno Nacional Argentino

Este martes 6 de octubre será la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección, y al partido amistoso con Benín se suma la celebración con artistas nacionales para el último partido del jugador que deja su impronta en toda una generación y títulos internacionales conquistados para la albiceleste.

La lista de artistas que tocarán en la despedida de Messi

Esta noche, con importante carga emotiva para el plantel, cuerpo técnico, espectadores y televidentes de todo el país y el mundo contará con presentaciones de artistas de la música local, que rendirán su homenaje al 10 en el partido que cierra su ciclo con la camiseta de la Argentina.

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El line up de de artistas que tocarán en el partido contra Benín

A continuación el listado de artistas que se presentarán en el Monumental, y sus respectivos horarios:

17:30: apertura, Un Poco de Ruido y banda en vivo.

17:40: Sebastián Mendoza.

17:50: Román El Original.

18:00: Amar Azul.

18:10: Santi Cairo.

8:20: Q’Lokura.

18:40: animación de Un Poco de Ruido.

19:00: Damas Gratis.

20:00: Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana.

20:00: Argentina vs. Benín.

Entretiempo: show de Gaspar Benegas.

22:03: drones y fuegos artificiales.

22:10: show de La Sole.

22:15: show de Ulises Bueno.

22:30: espectáculo sorpresa.

Quién cantará el Himno Nacional Argentino

El cantante y excombatiente de Malvinas Fabio Santana será el encargado de interpretar el himno nacional, minutos antes del inicio del partido entre la Argentina y Benín, esta noche en el Estadio Monumental.

Santana anunció en sus redes sociales que participaría de uno de los momentos más importantes de la despedida de Messi y dio a conocer su sentimientos ante la convocatoria.

“Para los amigos, para la familia, a los que quiero y me quieren, les quiero contar que estoy muy emocionado porque voy a cantar el himno nacional en el despedida de Lionel Messi en el Monumental”, dijo Santana en un video en Instagram.

“Es una satisfacción enorme, esa cosa maravillosa de unir las dos pasiones más grandes de los argentinos, las causas nacionales: Malvinas y nuestra selección nacional”, remarcó el cantante.

De acuerdo a lo que declaró Santana en entrevistas televisivas, se espera que la interpretación del himno esté acompañada de la exhibición de la bandera de Malvinas que supieron desplegar los jugadores, una vez finalizado el partido contra Inglaterra en la semifinal del Mundial.

Cómo ver la despedida de Lionel Messi

El partido de fútbol está previsto a las 20 horas y se transmite en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.