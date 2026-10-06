La carta del Ogro Fabbiani a Lionel Messi y el guiño para un posible regreso a Newell’s: “No quiero decirte adiós”

Lionel Messi disputará este martes su último partido con la selección argentina. En un encuentro amistoso ante Benín, el capitán de la Albiceleste dirá adiós después de un trayecto que duró 22 años.

En el Monumental, junto a su público, el rosarino de 39 años será la estrella de un partido que servirá solo para la estadística. A raíz de la magnitud de este evento deportivo, distintas celebridades se expresaron en sus redes sociales.

Una de ellas es Cristian “Ogro” Fabbiani, exjugador de River, Newell’s, entre otros equipos, que decidió dedicarle unas palabras en un emotivo posteo que incluyó una foto, retocada con IA, de La Pulga y su hija Ámbar.

“Leo: mi hija te ama”, tituló Fabbiani, antes de continuar con una profunda reflexión sobre el camino que hizo Messi en la selección argentina. “Nos acostumbraste a esperarte. A creer que en cualquier momento podía aparecer una gambeta, un pase, un gol, algo que solamente vos podías hacer”, destacó.

“Te vimos crecer, sufrir, caer y levantarte. Te vimos cargar con una camiseta que pesa más que cualquier otra y nunca dejar de intentarlo. Y finalmente nos regalaste lo que todos soñábamos: verte campeón del mundo con Argentina”, siguió el Ogro, quien hoy en día es director técnico y tuvo un reciente paso por el Vardar Skopje de la liga de Macedonia.

El Ogro Fabbiani tuvo una breve experiencia en la liga de Macedonia

A pesar de remarcar el éxito deportivo de Qatar, que marcó a fuego a Messi, el exjugador de River prefirió ver más allá y no quedarse solo con la obtención de la Copa del Mundo: “Pero tu historia con la Selección no se resume en una Copa. Está en cada chico que empezó a jugar al fútbol mirándote. En cada familia que se reunió frente a un televisor. En cada argentino que gritó un gol tuyo como si fuera propio. Por eso, si hoy llega el momento de despedirte, no quiero decirte adiós”.

“Quiero decirte gracias. Gracias por defender nuestra camiseta durante tantos años. Gracias por las alegrías, por las lágrimas y por todas esas noches que quedarán para siempre en nuestra memoria. Ahora te toca disfrutar. Disfrutar de tu familia, de tus hijos y de todo lo que construiste. Ándate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente. Te vas como lo que sos: una parte para siempre de la historia de la selección argentina”, remarcó Fabbiani sobre lo que será un día histórico para el deporte nacional.

Lionel Messi de niño y con la camiseta de Newells. Archivo

Para darle un cierre a la exposición en redes, el Ogro se ilusionó con la posibilidad de que Messi pueda culminar su carrera en Newell’s Old Boys, el club del cual es hincha. “Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. Ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable”, deseó Fabbiani, quien jugó y dirigió al club rosarino.

Con actualidad en el Inter Miami, el delantero fue vinculado en reiteradas oportunidades con el club de sus amores. A pesar de ello, no existió ninguna negociación formal para que se concrete un posible traspaso a la entidad rosarina.