Después de una trastabillada estadía en Hong Kong y Japón, con unos partidos amistosos que no le salieron nada bien a Inter Miami y con una lluvia de críticas no solo al equipo, sino también a su capitán, Lionel Messi regresó a casa y se reunió con las personas más importantes de su vida: su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Fue justamente el campeón del mundo quien compartió en las redes las dulces postales de la reunión familiar, tras varios días en continentes distintos.

La romántica postal de Anto Roccuzzo y Leo Messi (Foto: Instagram @leomessi)

Este sábado 10 de febrero, Leo Messi sorprendió a sus casi 500 millones de seguidores al mostrar que finalmente, y tras unos días difíciles de viajes, críticas, lesiones y pocos minutos en el campo de juego, volvió a estar junto a su esposa y sus hijos.

Subió dos fotos a su cuenta de Instagram: la primera consistió en una romántica postal junto a Antonela Roccuzzo y la segunda fue una de sus tradicionales postales familiares.

Leo Messi se reencontró con su esposa y sus tres hijos (Foto: Instagram @leomessi)

Al mismo tiempo, los fanáticos no perdieron de vista los looks de los integrantes del clan Messi-Roccuzzo, quienes se vistieron “en sintonía”. Antonela eligió un outfit veraniego de dos piezas: un top y un pantalón tiro alto tejido blanco. Le sumó una campera y coronó el look con lujosos accesorios: un colgante y una cartera de mimbre de Miu Miu. Lo completó con sandalias Oran de la firma Hermes del mismo tono las cuales, según la página oficial, tienen un valor de 760 dólares.

Si bien no se pudo advertir con exactitud en qué lugar estaban, el jardín, las luces, la fuente de agua y las construcciones, daban cuenta de que podría tratarse de algún espacio turístico. Rápidamente, los fans se emocionaron ante el reencuentro y no tardaron en dejar sus comentarios. “El mayor logro de la vida de Messi, tu familia”; “Hermosos” y “Familia siempre”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.

