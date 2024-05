La foto que compartió Antonela Roccuzzo de Thiago Messi jugando al fútbol que ilusionó a muchos

Escuchar

Antonela Roccuzzo mostró en su cuenta de Instagram una foto de Thiago Messi con la pelota en los pies, en medio de un entrenamiento de las divisiones inferiores del Inter Miami. Presente en cada paso que da en su etapa formativa, la rosarina dejó entrever el amor que tiene por su hijo, quien encontró su pasatiempo favorito dentro de una cancha de fútbol.

Así fue como Antonela, en sus historias temporales, reposteó una imagen de Thiago, con una remera del club estadounidense de color gris y blanco, llevando la pelota en sus pies y con su mirada mirando hacia adelante en busca de dar un pase, rematar o amagar.

Antonela Roccuzzo ilustró la foto de su hijo con un emoji de dos corazones

Con un emoji de una cara con dos corazones, la influencer ilustró la foto para celebrar la actividad de su hijo, la cual se emparenta con la de Lionel Messi, el jugador estrella del Inter Miami y de la Major League Soccer (MLS).

Como todo lo que rodea a la familia Messi, la publicación de Las Garzas en Instagram no pasó de largo y los seguidores de la cuenta se expresaron al respecto de la postura corporal de Thiago para llevar la pelota, como así también ilusionarse con la posibilidad de que él llegue a la selección argentina en un futuro y pueda conquistar la Copa del Mundo como así lo hizo su padre en el último Mundial.

Thiago Messi salió campeón en las divisiones inferiores del Inter Miami

“Thiago, no es por meter presión, pero creemos que en tus pies está la cuarta Copa del Mundo”; “No me voy a ilusionar, no me voy a ilusionar... Ya estoy ilusionado” y “Qué inmenso está Thiago”, fueron algunas de las menciones destacadas de un posteo donde aparecieron otras instantáneas de jugadores juveniles y entrenadores de la academia del club estadounidense.

Mateo Messi impresionó con su talento y mostró gestos similares a los de Lionel

Al igual que Thiago, otro de los hijos de Antonela y Lionel es Mateo Messi, quien también le encontró el gustito al fútbol y deslumbra con su talento. Por intermedio de las redes sociales, un video del pequeño se viralizó rápidamente al mostrar sus habilidades con la pelota dominada.

Así fue como Mateo, junto a Benjamín Suárez, hijo de Luis Suárez, llevó la pelota en sus pies y dejó en ridículo a su compañero haciéndole dos caños en una misma jugada. Con un eslalon típico de su padre para sacarse un jugador de encima, el protagonista de esta historia hizo gala de su talento e impresionó a los seguidores que quedaron estupefactos al ver gestos típicos de La Pulga en su andar.

“Su conducción pegada al pie y estilo al hacer el caño con balón picado hacia dentro levantando los brazos, lo vi mil veces con Leo y al verlo una vez más con su hijo es una señal de que volverá a ocurrir en el alto nivel”, fue uno de los comentarios destacados de este video donde Mateo dejó boquiabiertos a todos los futboleros que ya imaginan y proyectan la posibilidad que él pueda ser el heredero de Lionel Messi.

LA NACION