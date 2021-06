La esposa de Isco defendió que se vacune a los jugadores y le llovieron las críticas

La crisis del Covid-19 generó desde su inicio el parate obligatorio de varias actividades. Entre ellas, se vio afectado el fútbol, aunque no pasaron muchos meses desde el estallido de la pandemia hasta que se reanudaron los torneos europeos. Entonces, a diferencia del contexto actual, todavía no estaba disponible la vacuna contra el coronavirus, por lo que los futbolistas se acostumbraron a ser hisopados constantemente y a confiar en el azar de no contagiarse.

A días de que comience la Eurocopa, el mediocampista español Sergio Busquets dio positivo de Covid, lo que encendió las alarmas en el país ibérico y abrió la posibilidad de vacunar a los jugadores. En tanto, el propio Gobierno autorizó que los deportistas de la Selección local sean inoculados con la dosis de Janssen, lo que despertó una fuerte polémica en la sociedad y, sobre todo, en las redes.

Isco Alarcón y Sara Sálamo Instagram @sarasalamo

Uno de los principales críticos de tal decisión gubernamental fue el director de cine David Pareja, quien planteó, irónico, en Twitter: “¿Os acordáis de lo heroínas que eran las cajeras del super durante el confinamiento por ir a trabajar con los riesgos que eso conllevaba? Pues van a vacunar primero a los deportistas”.

La respuesta al director de cine que Sara Sálamo borró Twitter

Ante su comentario, Sara Sálamo, actriz y esposa del centrocampista del Real Madrid, Isco Alarcón, respondió: “El tema es que los deportistas tienen que trabajar sin mascarilla. Ahí te contagias sí o sí. Y los familiares, si somos pacientes de riesgo por patologías, no te puedo ni explicar el mal yuyu...”.

Sin embargo, poco duró online la respuesta de la actriz de 29 años, que parece haber borrado su tuit luego de que varias personas la criticaran por sus palabras. Aunque no tuvo problema en contestarle a varios.

Las críticas de los usuarios a la esposa de Isco Alarcón por defender la vacunación de los futbolistas Twitter

Las críticas de los usuarios a la esposa de Isco Alarcón por defender la vacunación de los futbolistas Twitter

“En el tuit defiendes que los futbolistas deben ser vacunados antes que los cajeros o reponedores por los familiares cercanos que puedan sufrir patologías. Eso es lo que me parece desacertado y más comparando la protección de unos con los otros”, cuestionó uno.

Ella, por su parte, contestó: “Yo creo que en ningún momento he dicho algo así… Yo intento explicar que están muy expuestos porque en el resto de los sectores pueden ir a trabajar protegidos con sus mascarillas y ellos no. Y que eso hace que, yo en particular, lleve meses muerta de miedo”.

Las críticas de los usuarios a la esposa de Isco Alarcón por defender la vacunación de los futbolistas Twitter

Las críticas de los usuarios a la esposa de Isco Alarcón por defender la vacunación de los futbolistas Twitter

“Hija... que vivís a todo trapo y vosotros si os contagiáis podéis estar en vuestra mansión uno en cada punta varios días sin veros”, decía otra usuaria. La esposa de Isco, irónica y algo más enojada, retrucó: “Se me olvidaba que si te mueres por Covid, por tener una enfermedad respiratoria crónica previa, pero tienes dinero… Da igual dejar a tus dos bebés huérfanos, ya que tendrás un ataúd súper súper cuqui”.

Isco, su esposa y sus dos hijos Instagram @sarasalamo

Es que, según comentó en otros posteos, Sálamo padece de una enfermedad respiratoria. Previamente, había publicado “¿Las personas con patologías respiratorias no deberían tener prioridad en la vacunación?”.

Las críticas de los usuarios a la esposa de Isco Alarcón por defender la vacunación de los futbolistas Twitter

Las críticas de los usuarios a la esposa de Isco Alarcón por defender la vacunación de los futbolistas Twitter

Pero también fue cuestionada por esto último: “Si Isco estuviese convocado por Luis Enrique... ¿Pondrías este tuit?”, la desafiaba un usuario. Sin embargo, ella contestó: “Mi twit no viene tras nada del fútbol. Que estáis obsesionaditos”.

LA NACION