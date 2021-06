El entrenador que Sebastián Vignolo pidió para Boca tras la salida de Tevez

El conductor de Pasión por el Fútbol, Sebastián Vignolo, pidió este domingo a un joven entrenador para el primer equipo de Boca Juniors, luego de la salida de su máximo emblema, Carlos Tevez, y tras el desarmado del plantel.

Tras discutir con sus compañeros de programa si Boca está en condiciones de competir con las incorporaciones que suenan, sumado a los futbolistas de divisiones inferiores, Vignolo consideró que, por tratarse de “promesas” más que estrellas, el equipo necesitaría un técnico que los “potencie”, y estimó que el actual D.T. xeneize, Miguel Ángel Russo, no es el adecuado para hacerlo.

“Boca tiene que buscar un entrenador. Russo ya tuvo el tiempo suficiente”, sentenció el “Pollo”. En ese sentido, Vignolo realizó una dramatización de lo que debería hacer la dirigencia del club de La Ribera: tomó su teléfono y simuló una conversación con el técnico de Colón, Eduardo Domínguez. “Vení con tu suegro a Boca”, dijo en relación a Carlos Bianchi.

Eduardo Domínguez AFP

Luego, Vignolo estimó que Boca “tiene que evaluar” a Russo. “Echarlo, reacomodarlo. Por ahí, quiere ser manager”, sugirió. Acto seguido, hizo un racconto de la labor del actual DT en Boca, y sugirió que ya tuvo tiempo suficiente: “Hace un año y medio que es el técnico. Nómbrenme tres partidos buenos de Boca desde que Russo es técnico. (...) Los dos ayudantes de campo le dijeron a Russo: ‘Vámonos’”, recordó.

Además, Vignolo consideró que el cuerpo técnico de Russo se armó a medias con la dirigencia: “(Leandro) Somoza era de Russo y (Mariano) Herrón entró por el lado del consejo. (...) Muchachos, así, no hay manera. Ya no le alcanza más con ‘un poquito más Campu, un poquito más, Edwin’. No: soluciones, respuestas, variantes”, solicitó.

“Va a tener que buscar un entrenador que potencie los que tiene. Russo no es. Divino. Un tipazo, un monstruo. Muchachos, pasa en todos lados. Yo no estoy diciendo que eche a nadie. ¿No se le vence el contrato ahora? No, en diciembre. Entonces, tendrán que seguir con Russo. Pasará otra Libertadores”, concluyó.

LA NACION