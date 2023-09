escuchar

Uno de los grandes atractivos de la actual Copa de la Liga del fútbol argentino desde el anuncio del fixture fue la fecha de los clásicos. A pesar de que no es la primera vez que se lleva adelante esta idea, muchos fanáticos del deporte se entusiasmaron con el cronograma de partidos tanto para el sábado como el domingo, y uno de los platos fuertes fue San Lorenzo vs. Huracán, el cual tuvo un invitado de lujo en las tribunas del Nuevo Gasómetro. Se trata del exdelantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy, quien arribó por primera vez al país para conocer el fútbol argentino.

Dentro de los platos fuertes de este sábado 30 de septiembre, había partidos como Rosario Central vs. Newell’s, Racing vs. Independiente y Banfield vs. Lanús, pero el exfutbolista campeón con el Manchester United y Real Madrid, entre otros, eligió asistir al clásico barrial más grande del mundo, el cual se disputó en la cancha de San Lorenzo.

Ruud Van Nistelrooy viajó al país para vivir los clásicos del fútbol argentino

Ruud Van Nistelrooy fue uno de los delanteros más importantes de los últimos 20 años gracias a su calidad a la hora definir, sobre todo, los mejores años de su carrera entre el 2001 y 2010, donde brilló en gigantes como el United y el Madrid. Esto lo condujo a ser delantero en el seleccionado de Países Bajos en la Eurocopa 2004 y 2008, y la Copa del Mundo Alemania 2006.

En la previa al encuentro, Juan Pablo Varsky dio la primicia durante la transmisión y luego los directivos del club “cuervo” lo invitaron al centro del campo de juego para entregarle una camiseta del club y el carnet de socio. Tras el agasajo habló con TNT Sports y explicó su visita.

Ruud van Nistelrooy ingresó al Nuevo Gasómetro a recibir un reconomiento

“La primera vez en Argentina para mí. Estoy aquí como aficionado del fútbol mundial y el argentino. Y claro, el fin de semana de clásicos, donde podía elegir grandes partidos”, introdujo con un español fluido y luego confirmó su presencia en uno de los eventos deportivos más importantes. “Es un placer poder estar aquí, en San Lorenzo. Mañana en Boca contra River”, remarcó.

Ruud Van Nistelrooy también se refirió al clima festivo que se encontró en la cancha, lo cual le recordaron algunos enfrentamientos contra el seleccionado nacional.

“En algún momento de mi carrera me enfrenté a la Argentina, en el Mundial (Alemania) 2006, y encuentras en la tribuna a la afición y cómo vive el fútbol. Son famosos los hinchas en todo el mundo y se notaba en el Mundial de Qatar. Ahora estoy viviendo este momento muy bonito con mis amigos. Así que estoy disfrutando mucho”, indicó.

Por último, el exdelantero, que tiene un interesante cronograma de partidos por ver, habló de las charlas que tuvo con algunos hinchas. “Es un placer porque los argentinos han visto mucho fútbol inglés, con el Manchester United, mucho fútbol español, con el Real Madrid, y recuerdan muchos goles que metí, es un lujo compartir momentos de fútbol aquí”, concluyó.

Cabe señalar que el clásico entre San Lorenzo y Huracán finalizó empatado 1 a 1. Lo que parecía una clara victoria de los visitantes con gol de Ignacio Pussetto, finalizó con un penal al último minuto, el cual permitió a Adam Barreiro arruinarle la fiesta al “globo”.

En cuanto al partido que motivó el viaje a Ruud Van Nistelrooy, se disputará este domingo 31 de septiembre desde las 14 horas en La Bombonera.