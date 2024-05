Super Rugby Americas: Pampas ganó un partido de 108 puntos, Dogos XV empató y ambos tienen rivales definidos para las semifinales

Escuchar

La etapa regular del Super Rugby Americas llega a su fin. El duelo de este sábado entre Selknam y American Raptors será un mero trámite, entre dos equipos que no cumplieron el objetivo de quedar entre los mejores cuatro del continente. Este viernes, en cambio, Pampas volvió a golear y a confirmar que fue el mejor de este tramo del torneo. Con el triunfo por 70-38 sobre Cobras Brasil XV terminó con 11 victorias en 12 presentaciones y dentro de dos semanas recibirá a Peñarol, bicampeón vigente, en una semifinal. Dogos XV igualó en 26 con Peñarol y en la primera instancia de los playoffs será local en Córdoba contra Yacaré XV.

Fue cómodo el éxito de Pampas, que rotó buena parte del equipo para que sumaran minutos algunos jugadores que tenían menos rodaje en el año. En la primera mitad en la cancha de CASI mostró flaquezas defensivas y desconcentraciones impropias de un equipo que dominó la etapa regular casi de punta a punta. Con Juan Manuel Leguizamón en su estreno como head coach, el conjunto que tiene base en Buenos Aires fue de menor a mayor y sumó 55 de 60 puntos posibles en la tabla. “Estoy muy contento con el trabajo que venimos realizando. Hay que seguir aprendiendo y evolucionando desde mi lado en este rol, que para mí es nuevo”, resaltó el ex tercera línea de los Pumas.

Cuando atacó, Pampas fue avasallante en la fría noche de San Isidro, pero también recibió demasiados puntos, 38, ante el último del campeonato. SRA / Gaspafotos

Pampas intenta imprimir dinámica al juego y la premisa es jugar con la pelota, con ataques verticales y mucho vértigo. En la fría noche de San Isidro el local empezó ganando con un try de Ramiro Gurovich. También sumaron de a cinco tantos Benjamín Elizalde –volvió después de protagonizar el Rugby Championship M-20 por los Pumitas–, Simón Benítez Cruz y Justo Piccardo, una de las figuras del partido y del torneo. “Tuvimos buenas sensaciones por ir para adelante y tratar de jugar todo el tiempo, pero también algunas lagunas mentales y errores en defensa que no nos dejan tranquilos. Fue un ida y vuelta tremendo; seguro que para el espectador fue muy bueno. Pero no nos gustan esos 38 puntos en contra”, se sinceró el centro de SIC. João Amaral, Widson Nascimento y Matheus Claudio anotaron los tries del conjunto de San Pablo, que aprovechó los desajustes de su rival y lo lastimó. No obstante, el equipo brasileño finalizó nuevamente último, aunque esta vez con dos triunfos sobre Peñarol.

Cuando Cobras se acercó en la segunda mitad, Pampas aceleró y encontró espacios por todos lados. Bernabé López Fleming, Benítez Cruz (dos), Tomás Bernasconi, Joaquín Moro y Eliseo Chiavassa se sumaron al festival de tries en una noche que tuvo como uno de los aspectos destacados la eficacia de los pateadores locales: tanto Manuel Nogués como Joaquín De la Vega Mendía acertaron sus cinco conversiones.

Compacto de Pampas 70 vs. Cobras Brasil XV 38

Además de ser el líder en las posiciones, Pampas fue el equipo que más tantos consiguió, 524, o sea, 43,6 de promedio por encuentro. Además, fue el que más tries logró, 73. Santiago Pernas resultó uno de los trymen, con 9 conquistas, al igual que Tomás Bartolini, de Dogos XV. Y De la Vega Mendía, el máximo goleador, con 130. Un salto significativo respecto a un 2023 en el que Pampas apenas arañó una clasificación para las semifinales y nunca convenció en el juego. “El balance es recontra positivo. En todos los partidos hicimos lo que queríamos hacer, que era salir a jugar con dinámica. En ningún momento perdimos nuestra manera de ser, y eso es recontra positivo”, insistió Piccardo, una de las caras nuevas en esta temporada, que jugó como titular 11 de los 12 encuentros.

La victoria de Dogos XV en Córdoba

Por su parte, en Córdoba Dogos XV empató con Peñarol y sufrió algo que viene padeciendo en gran parte del torneo: la falta de cohesión y de volumen de juego. En ese sentido, hizo un retroceso respecto a la versión del año pasado. Pero lo sostiene su poderoso scrum; a pesar de que no dominó con autoridad a Peñarol, igualó en la última acción del partido con un try-penal producto del empuje en esa formación.

Dogos XV empezó bien, se relajó y terminó empatando en la última jugada contra Peñarol en Villa Warcalde; el conjunto cordobés no está en un buen momento y debe mejorar para la semifinal contra Yacaré XV. SRA / Gaspafotos

Lautaro Cipriani, Mateo Soler y Leonardo Gea Salim marcaron el camino antes de que se cumplieran 20 minutos del primer tiempo, cuando parecía que todo estaba encaminado. El conjunto uruguayo reaccionó con line y maul como arma de ataque y se llevó una igualdad que lo deja cuarto en la tabla y como adversario de Pampas en la puja por un lugar en la final. “Empezamos dominando y a partir del minuto 28 dejamos de hacer cosas. Estuvimos muy imprecisos y Peñarol se nos vino. Entramos en un bache en el momento en el que los chicos pensaron inconscientemente que el partido estaba controlado y no logramos salir”, puntualizó Nicolás Galatro, el entrenador.

Resumen de Dogos XV 26 vs. Peñarol Rugby 26

Dentro de dos semanas se desarrollarán las semifinales, ambas en Argentina. Dogos XV recibirá en el club Tala a Yacaré XV, la franquicia de Paraguay dotada de una base grande de argentinos que, al igual que en 2023, levantaron el nivel. Pampas jugará en CASI ante Peñarol, al que goleó por 63-25 siete días atrás. Bicampeón, el conjunto uruguayo sufrió el éxodo de varias figuras al exterior luego del Mundial de Francia, y otros jugadores importantes están involucrados en el seleccionado de seven. Luego de un fin de semana de receso, el Super Rugby Americas determinará a sus dos finalistas.