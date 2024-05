Candela Vetrano está esperando su primer hijo: todos los detalles

Escuchar

Tras haber anunciado este jueves que Calu Rivero y Antonio ‘Aito’ de la Rúa están esperando su segundo hijo, Ángel de Brito dijo que tenía que confirmar otro embarazo, pero que aún no tenía la luz verde de la protagonista. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esto suceda y, el viernes, el conductor de LAM (América TV) reveló que Candela Vetrano y Andrés Gil serán padres por primera vez.

Candela Vetrano y Andrés Gil se convertirán en padres por primera vez

La edición inició con el clásico enigmático de todas las noches, por lo que dio algunas pistas. “Ella es famosa que participó de éxitos muy importantes. Éxitos televisivos. Es actriz. Él también es famoso. Son jóvenes los dos”, comenzó diciendo el periodista.

Y siguió: “Hizo teatro, hizo tele. Tiene tres hermanos. No hizo streaming. Será su primer hijo y con su pareja no están casados. Ella tiene muchos seguidores y actualmente está en teatro. Viajó mucho por el mundo. Tiene muchos amigos famosos. Ella baila, canta, es actriz. Hizo cine”.

Como nadie en el piso adivinaba, el exjurado del Bailando (América TV) sumó otros datos: “Tiene menos de 35 años. Ella nació en agosto. Hizo algo de moda, es modelo. Nació en la provincia de Buenos Aires. Está en pareja hace muchos años, Quizás muchos de cara la recontra tienen. Es morocha. Lanzó su propia línea de ropa en un momento. Trabajó con Cris Morena”.

Candela Vetrano y Andrés Gil se convertirán en padres por primera vez

Finalmente, de Brito dijo de quién se trataba: “Está embarazada de tres meses, ya es oficial y estamos autorizados, Cande Vetrano”. “Es una excelente actriz. En pareja con Andrés Gil. Son divinos los dos”, agregó para cerrar el tema.

La historia de amor de Candela Vetrano y Andrés Gil

La actriz, que debutará en la obra Las cosas maravillosas bajo la dirección de Mey Scápola, y el intérprete de Ivo en Consentidos (eltrece) se conocieron en 2015, en Roma. Si bien él estaba grabando una telenovela y ella fue a un festival, Santiago Talledo, actor y amigo en común, los presentó y ambos se quedaron a dormir en su casa unos días, por lo que Andrés ofició de “guía turístico”.

Cande Vetrano y Andrés Gil están juntos desde 2015

“Cande fue unos días a Roma por un festival, se quedaron a dormir en mi casa, aproveché para hacer de guía turístico, pegamos onda y empezamos a salir. Al poco tiempo volví a la Argentina por un trabajo, estuve un mes y desde ahí que no nos separamos. Fue hace como siete años. Volví a Italia para terminar de grabar y ya sin compromisos laborales, empezó la operación retorno”, expresó Andrés sobre su vuelta de Italia en diálogo con LA NACION, en 2022.

Por su parte, ella se refirió a la posibilidad de ser madre en agosto del año pasado, en una entrevista con OhLalá. “Para mí ser mamá sería increíble. Siempre lo vi muy espectacular. Todo de la maternidad me flashea. Siento que me encantaría ser mamá y, obvio, con él”, aseguró, refiriéndose a Gil, y aclaró: “Pero no tenemos para nada apuro, nos quedan como cinco viajes largos. Sí o sí nos quedan varios destinos sin hijos. Yo trabajo para viajar. Fuimos a Tailandia y Vietnam. Un mes y medio. Fue el viaje más espectacular de mi vida”.

