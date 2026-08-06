La foto más desoladora de Messi: se cumplen cinco años de su despedida del Barcelona

“No sé si voy a poder hablar. En este último día estuve pensando, dándole vueltas... para ver qué podía decir. No me salía nada. Estaba bloqueado como lo estoy todavía ahora”. El 8 de agosto de 2021, Lionel Messi se despidió del FC Barcelona, el club que le abrió las puertas en sus primeros años de vida y lo catapultó al estrellato.

La conferencia de prensa comenzó de una manera completamente atípica, con Messi sacándose su barbijo (el hecho ocurrió en plena pandemia del Covid-19), y llorando desconsoladamente como no queriéndose despedir del club catalán, donde ganó 35 títulos oficiales.

Los aplausos que volvieron a quebrarlo: la emoción de Messi en la despedida de Barcelona

Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, el futbolista argentino se vio envuelto en una profunda congoja al ver a sus seres queridos en la primera fila. Sin más preludios, comenzó su discurso de despedida, agradeciendo a cada una de las personas que lo acompañó en un camino fructífero, lleno de alegrías y reconocimientos.

Messi, desolado, se despidió del Barcelona

“Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto. El año pasado, cuando se armó el lío del burofax lo estaba. Sabía lo que tenía que decir y estaba convencido. Pero este año no. Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa. Que era lo que más queríamos. Siempre eso estuvo delante, estar en nuestra casa y disfrutar de la vida que tenemos en Barcelona, en lo deportivo y en lo cotidiano, que es maravillosa”, manifestó Messi, quien, en 2020, le envió una notificación legal al presidente Josep Maria Bartomeu para comunicarle su deseo de romper su contrato y declararse jugador libre.

Mientras los fanáticos del Barcelona se encontraban agolpados en las adyacencias del estadio, Messi, completamente quebrado como pocas veces se lo vio, continuó con su discurso.

Lionel Messi se despidió del FC Barcelona

“Hoy me toca despedirme de esto. Llevo toda mi vida acá. Llegué muy chiquito acá, con 13 años. Pasaron 21 años y me voy con mi mujer y con tres catalanes/argentinos y no puedo estar más orgulloso de todo lo que hice y viví en esta ciudad. Estoy seguro de que después de estar unos años afuera voy a volver. Así se lo prometí a mis hijos. Me queda agradecer lo vivido a mis compañeros, excompañeros, a la gente del club que estuvo al lado nuestro y a los que no vemos. Crecí con los valores de este club y traté de manejarme con humildad y respeto. Así lo hice con todos. Espero que eso quede de mí a parte de lo que tuve la suerte que tuve de darle cosas al club. Pasé cosas hermosas y malas, pero todo me hizo crecer”, argumentó.

Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del club (Foto: FC Barcelona)

Por aquel entonces, Messi tenía 34 años y debía afrontar, sin dudas, el momento más complicado de su exitosa trayectoria profesional. “Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Sin duda. Tuve momentos duros, difíciles, muchas derrotas. Pero al día siguiente volvías a entrenar y tenías revancha. De esto ya no se vuelve. Es el final en este club”, comunicó.

A pesar de las negociaciones entre la representación del futbolista y los dirigentes del Barcelona, el acuerdo para su continuidad quedó trunco a raíz del Fair Play Financiero que rige en la liga española, donde hay topes para salarios. “Lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible para quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Ahora quería y no se pudo”, deslizó.

Los hinchas del Barcelona se agolparon en las afueras del estadio para despedir a su ídolo PAU BARRENA - AFP

Ante las reiteradas preguntas de su futuro, Messi contestó en ese momento que no había ninguna negociación con otro club. Finalmente, tiempo después, firmaría contrato con el Paris Saint Germain, donde jugó hasta el año 2024 para luego seguir su carrera en el Inter Miami.