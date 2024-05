Antonela Roccuzzo celebró el cumpleaños de una de sus mejores amigas con una foto muy fashionista

Escuchar

Si de algo hay certezas es que, desde que se instaló en Miami, la carrera de Antonela Roccuzzo dio un giro de 180 grados. Importantes marcas de moda, joyas, perfumería y cosméticos la sumaron a su staff de embajadores y los casi 40 millones de seguidores que tiene en Instagram son un reflejo de que su vida genera mucho interés en el público.

Asimismo, en los últimos meses, su vida social también estuvo más activa. Además de sumar a Victoria Beckham a su lista de amistades, en los Estados Unidos se reencontró con sus amigas de siempre: Sofía Balbi, Elena Galera y Romarey Ventura. Además de alentar a sus maridos cuando juegan con Inter Miami, las chicas aprovechan para compartir cenas y divertidas salidas nocturnas por Miami, con mucho glamour y buena onda, por supuesto.

Anto Roccuzzo le dedicó un especial saludo de cumpleaños a Romarey Ventura (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La rosarina está feliz con el reencuentro y en cada oportunidad que tiene, lo evidencia. El viernes, por ejemplo, saludó a través de una storie de Instagram a su amiga desde hace años en Barcelona, Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba y con quien actualmente comparte sus días en Florida.

“Feliz cumple, Romarey Ventura, que pases hermoso, amiga”, escribió en la foto, junto a emojis de estrellas y un pastel de cumpleaños. Justamente, la imagen que eligió para homenajearla fue una que se tomaron en una noche ‘fashionista’ que compartieron hace unos meses.

La foto que publicó en honor a la cumpleañera es una de sus favoritas y es que en ella, las cuatro amigas posaron juntas para la cámara. Data de principios de febrero, cuando la rosarina organizó una exclusiva cena en una terraza de Miami para celebrar su colaboración con una famosa casa de moda. Y, como no podía ser de otra manera, su grupo dijo presente para darle su incondicional apoyo.

Como la anfitriona de la noche, en dicha ocasión la rosarina se lució con un mini vestido al cuerpo en color negro, que según el sitio oficial de la firma, tenía un valor de 450 dólares. Completó el outfit con unas medias negras, unos elegantes tacones de punta y de joyas, sumó un collar, aros y pulseras, todo en dorado.

En la cena que organizó en febrero Anto se lució con un vestido negro, medias y zapatos de taco (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero, la protagonista del look fue la cartera roja con forma de corazón que eligió para llevar sus artículos personales. Ella es fanática de los bolsos de diseñador y tiene una gran colección en casa. Si bien suele elegirlos en color negro - o rosado si va a alentar a Inter Miami -, las opciones en rojo, suelen ser de su preferencia. Muchos recordarán, por ejemplo, cuando en febrero de 2023, durante la entrega de los premios The Best, revolucionó las redes sociales al usar el exclusivo “Dolce Box”, un bolso de resina en forma de rosa de Dolce and Gabbana.

Antonela Roccuzzo lució un exclusivo look para la entrega de los premios The Best y su cartera causó furor Instagram @antonelaroccuzzo

Pero, Roccuzzo no fue la única fashionista en aquella noche de amigas que tuvo lugar en Miami hace unos meses. Mientras ella eligió un vestido corto, Ventura optó por un mono violeta con un blazer en el mismo color. Balbi se lució con un look total black de top y pantalón con una cartera blanca con detalles en dorado. Por último, Galera eligió un mini dress rosa escote corazón. Las cuatro lucieron muy a la moda y disfrutaron de una cena a puro glam que se inmortalizó con una foto digna de un portarretrato.

