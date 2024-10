La foto que compartió la novia de Fernando Gago y que alimentó los rumores de su llegada a Boca

Escuchar

Fernando Gago es el nombre que más resuena como próximo entrenador de Boca Juniors. En medio de los rumores de su llegada para reemplazar a Diego Martínez, la pareja del director técnico compartió una foto en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje.

En la foto se la ve a Verónica Laffitte junto con Fernando Gago y ella escribió: “Juntos en todas, te amo, mi todo”. Verónica está en México junto a sus dos hijos y el entrenador argentino.

El mensaje de la pareja de Fernando Gago en medio de los rumores de su llegada a Boca Juniors

Tras la derrota el fin de semana de Chivas en el clásico mexicano, Gago negó de forma tajante cualquier contacto con Boca Juniors. “Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí ni de mi entorno ni nada. No sé de dónde salen estas informaciones”, dijo el director técnico de Chivas al medio mexicano Telemundo.

Sin embargo, este diario puede ratificar que existieron, y existen, charlas entre la dirigencia de Boca y las personas que manejan la carrera profesional de Fernando Gago. De hecho, su agente, Diego Merino, también representa a Exequiel Zeballos y Aaron Anselmino, dos futbolistas del plantel de Boca, y la relación suya con Juan Román Riquelme es buena y fluida. Esos diálogos continúan y ambas partes irán definiendo cómo siguen.

Quién es Vero Laffitte, la pareja de Fernando Gago

Tras una escandalosa separación de la extenista Gisela Dulko en 2021, se filtró en diciembre de ese mismo año la primera foto de Gago junto a Verónica, y desde entonces que están juntos. En marzo de 2022, fue el propio Fernando Gago quien publicó una foto junto a ella en el jardín de su casa y oficializó el romance.

Gago y su novia Verónica

Incluso Verónica lo acompañó a él a México en su experiencia como entrenador de Chivas y habrá qué ver ahora si continúan el romance allá o si se trasladan pronto a La Boca. ¿Hay mudanza en puerta?

LA NACION