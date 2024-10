Boca ganó el partido contra Argentinos y un alivio en medio de la tensión, mientras espera a Fernando Gago

Escuchar

Ganó puntos, ganó calma, ganó paz. Pero ganó, sobre todo, tiempo para sanar y volver a construir. A la espera de Fernando Gago, Boca venció por 1-0 a Argentinos en la Bombonera y tendrá dos semanas para negociar con Chivas la llegada del ex mediocampista central. Con Mariano Herrón en el banco, el local resultó un equipo práctico, reactivo, intenso, que fue de menos a más y sacó adelante un partido bravo con el arquero Leandro Brey como figura.

En una Bombonera oscilante, Boca acalló rápidamente los murmullos con un juego directo y un puñado de chances claras contra el arco de Diego Rodríguez. Sin referentes cuestionados en la cancha (Sergio Romero, suspendido; Marcos Rojo, lesionado; Pol Fernández, marginado), un Boca renovado mostró una cara distinta y, con niveles individuales en alza, celebró un triunfo sanador ante un Argentinos prolijo pero sin punch.

Román Riquelme miró el partido desde el palco, como es habitual; el presidente de Boca todavía no tiene resulta la contratación a un director técnico. Marcos Brindicci - LA NACION

Lejos de allanarle el camino a Gago, Herrón apostó por un Boca pragmático, un 4-4-2 a la vieja usanza, con un doble pivote de marca, Tomás Belmonte-Ignacio Miramón, y dos volantes lanzados en ataque, Brian Aguirre y Kevin Zenón, que propiciaron las llegadas más claras. En especial, de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, los únicos ovacionados por los hinchas. El ex futbolista de Newell’s fue el más peligroso de la primera mitad: punzante por la izquierda, armó un buen tándem con Lautaro Blanco y lanzó un par de centros perfectos para entradas de los uruguayos.

Cavani y Merentiel participaron activamente del 1-0 (atropellada del Matador, definición de la Bestia), pero desperdiciaron un sinfín de oportunidades para ampliar la ventaja. El uruguayo, que renovó contrato por dos años (la dirigencia desplegó una bandera con su rostro en la previa del partido) tuvo una nítida en cada tiempo. Un mano a mano afuera al cierre de la primera mitad, tras un horror defensivo del Bicho, y otro duelo ganado por Rodríguez al inicio de la segunda parte. Antes del gol, Merentiel había estrellado el travesaño tras un buen centro de Cavani.

Pasa de todo en el área de Argentinos en una pelota parada; Boca no fue una maravilla, pero sí claramente superior a Argentinos, pese a que su arquero, Leandro Brey, fue la figura. Marcos Brindicci - LA NACION

En el segundo tiempo, Argentinos quemó las naves y Boca perdió el control del juego. El conjunto de Cristian Zermatén, obligado a sumar de a tres para meterse en la zona de las copas, arrinconó a Boca en los primeros minutos y contó con tres situaciones nítidas para llegar al empate. Lo perdieron Alan Rodríguez, Román Vera (derechazo al ángulo) y Tomás Molina. Pero Boca tuvo a un Brey iluminado que, respaldado por los hinchas, le puso candado al arco azul y oro.

Herrón buscó cerrar el partido, pero los cambios no le sentaron bien a un Boca que intentaba pasar el sofocón. Salieron los cuatro mejores: Cavani, Merentiel, Aguirre y Zenón. Y el equipo lo sintió, sobre todo, entre los 15 y los 35 minutos. Aun así, Boca siguió generando chances y hasta estirar la diferencia con otra aparición agónica de Milton Giménez. Sin embargo, al igual que en el superclásico, su gol fue anulado a raíz de una mano.

Fernando Gago fue abucheado por hinchas de Guadalajara el sábado, cuando Chivas perdió como local el clásico contra Atlas; el DT negó haber tenido contactos con otros clubes, pero habría entendimiento con Boca. ULISES RUIZ - AFP

Aunque Gago desmintió las charlas con Boca, la dirigencia xeneize intentará avanzar en estas horas para que “Pintita” vista finalmente el buzo de DT. Eso sí: así como Gago no forzará su salida de Chivas, Boca no estaría dispuesto a costear la cláusula de rescisión del entrenador de 38 años, que oscila los dos millones de dólares. Con dos semanas por delante hasta el partido frente a Tigre, Boca aprovechará el receso por fecha FIFA para intentar llegar a un acuerdo con el técnico, que perdió el clásico tapatío ante Atlas y quedó apuntado por los hinchas.

En principio, la intención de Juan Román Riquelme es que Gago logre destrabar su situación en Chivas y sea presentado esta semana en Ezeiza. Sin embargo, si las charlas no avanzan, el presidente no descarta contactar a otro DT, por más que Gago siga siendo la principal opción. Más: desde el Consejo de Fútbol dejaron trascender que la idea de Riquelme es ofrecerle a Gago un contrato por tres temporadas, hasta el final del mandato del 10. Este domingo, en la Bombonera hubo indiferencia hacia el 10 y la Doce, llamativamente, no desplegó el telón que lleva su nombre.

Compacto de Boca 1 vs. Argentinos 0

Mientras tanto, Herrón hizo los deberes y evitó un nuevo foco incendio en medio de la búsqueda del nuevo DT. El exasistente de Miguel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, que solía ver los partidos junto a Riquelme en el palco presidencial, fue removido de su cargo como técnico de la reserva y podría formar parte del nuevo cuerpo técnico. De hecho, podría reemplazar a Federico Insúa como ayudante de campo de Gago, ya que el Pocho no formará más parte del staff técnico. Boca volvió a sonreír en casa mientras espera por el (otro) DT favorito de Riquelme.