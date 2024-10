Fernando Gago negó haber sido contactado por otro club, pero aseguran que está todo dado para que asuma pronto en Boca

Escuchar

Tras la salida de Diego Martínez de Boca, por estos días es una incógnita quién será el encargado de dirigir al club Xeneize. Si bien uno de los nombres que se escuchó con mayor fuerza fue el de Fernando Gago, fue él mismo el encargado de desmentir su llegada al club de la Ribera pese a que la versión siga siendo esa.

“Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí ni de mi entorno ni nada, no sé de dónde salen estas informaciones”, dijo el actual entrenador de las Chivas de Guadalajara en la previa del partido con Atlas, en la liga mexicana.

Las declaraciones del director técnico surgieron cuando le preguntaron sobre cómo había sido su semana de trabajo “en una semana tan movida por tantos asuntos extra cancha”. Pese a que no hubo una mención directa al presunto llamado del club argentino, el exjugador de Boca respondió en ese sentido.

“Yo no tuve contacto con nadie de ningún club, absolutamente, y lo digo acá porque se genero [un rumor] muy fuerte y la verdad que no ha pasado. Entonces es muy difícil. No habló gente conmigo ni con mi entorno, nadie se comunicó”, reafirmó y aseguró que, para él, “fue una semana muy tranquila, una semana normal, previa a un clásico donde también se generan muchas emociones y muchos sentimientos para llegar a ese partido que todos quieren jugar”. “Todos se entrenan para poder ganarse el lugar y esa es la mentalidad”, sostuvo.

A la espera de alguna respuesta que confirmara su continuidad al frente del grupo mexicano, le consultaron si podía confirmar que -mínimamente- terminará el torneo local. “Todo puede pasar en el fútbol, esto está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más. Puede ser que este siete años acá. Es el hoy, yo siempre vivo el hoy”, expresó Gago.

Sin embargo, se mantuvo firme en sus expresiones y aseguró que su presente está en las Chivas. “Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club. Tengo una comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé porqué se instaló este rumor pero es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de lo que es ajeno al día a día”, enfatizó antes del partido que su equipo finalmente perdió.

Chivas cayó 3-2 ante Atlas en el estadio Akron y el entrenador argentino fue abucheado por parte del público, que lamentó la derrota ante su rival. Como contó LA NACION, tras ese evento, Gago tenía previsto viajar luego a Houston, donde el 13 de octubre Guadalajara se medirá con América, en otro clásico mexicano. Sin embargo, el acuerdo con Boca se aceleró y el DT viajaría en las próximas horas a su país.

Según se preveía, al término del encuentro de esta noche, el exvolante central tomaría contacto con el presidente de Chivas, el empresario Amaury Vergara Zatarain, para terminar de resolver todo.

