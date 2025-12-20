La IFT premió las 10 mejores fotos del tenis de 2025

Las imágenes ganadoras y las 10 finalistas fueron seleccionadas por un jurado compuesto por el presidente de la ITF, David Haggerty, la dos veces campeona de Grand Slam, Garbiñe Muguruza, y el fotógrafo de tenis Paul Zimmer

El presidente de la ITF, David Haggerty, declaró al anunciar a los elegidos: “El certamen de la Fotografía de Tenis del Año de la ITF destaca una vez más la creatividad, la habilidad y la pasión de los fotógrafos de toda la comunidad de tenis del mundo. Este año hemos recibido propuestas de candidatos de 37 países, lo que refleja tanto el alcance de nuestro deporte como las múltiples maneras en que se puede vivir y capturar el tenis. La imagen ganadora destacó por su originalidad, precisión y narrativa, mientras que la lista general de finalistas abarca desde el tenis de base hasta la élite. Quisiera felicitar a todos aquellos cuyo trabajo fue reconocido y agradecer a todos los participantes”.

Garbiñe Muguruza comentó: “La calidad y variedad de las imágenes presentadas este año fueron excepcionales. Desde el circuito profesional hasta el tenis base y juvenil, las fotografías preseleccionadas cuentan historias impactantes sobre nuestro deporte en todo el mundo. La imagen ganadora es increíblemente original y demuestra a la perfección cómo un solo momento puede decir tanto”.

El segundo premio es para el fotógrafo francés Loic Wacziak, cuya dinámica imagen captura a Corentin Moutet en pleno salto, esforzándose por alcanzar un golpe y perdiendo una zapatilla en el proceso Loic Wacziak / FFT

La fotografía que logró el tercer lugar, tomada durante la final de un torneo local de tenis junior en Guangzhou, China, muestra un lanzamiento de moneda entre dos jóvenes jugadores, quienes observan atentamente la moneda en el aire Zhong Zhi

Los miembros del equipo italiano de Copa Davis reaccionan cuando Simone Bolelli deja caer la base del trofeo durante la celebración de su tercer título consecutivo en la Final de 2025 en Bolonia GIAMPIERO SPOSITO

Una jugadora se lanza horizontalmente para alcanzar una bola en el Campeonato del Mundo de Tenis Playa de la ITF 2025 en Italia Srdjan Stevanovic © - 2023 Srdjan Stevanovic/Starsport

Sara Bejlek se estira para alcanzar una bola durante su partido de clasificación contra Marta Kostyuk en Roland Garros Andre Ferreira / FFT

Amoako Boafo se desliza para alcanzar una pelota lateral durante un torneo en Ghana Nii Otoe Bruce-Tagoe

Iga Świątek y Casper Ruud devuelven un tiro simultáneamente durante su partido de dobles mixtos de primera ronda contra Madison Keys y Frances Tiafoe en el Open de Estados Unidos 2025 en Nueva York

Amanda Anisimova celebra tras aprovechar un punto de partido en un emocionante tie break contra Anastasia Pavlyuchenkova en los cuartos de final de Wimbledon Ezra Shaw - Getty Images Europe

Una tenista ejecuta un golpe a media pista en una pista de tierra batida en Roland Garros, vista a través de un seto con un espectador descansando al fondo Lindsey Wasson - AP

Edición Fotográfica: Fernanda Corbani