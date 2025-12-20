La IFT premió las 10 mejores fotos del tenis de 2025

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Las imágenes ganadoras y las 10 finalistas fueron seleccionadas por un jurado compuesto por el presidente de la ITF, David Haggerty, la dos veces campeona de Grand Slam, Garbiñe Muguruza, y el fotógrafo de tenis Paul Zimmer
El presidente de la ITF, David Haggerty, declaró al anunciar a los elegidos: “El certamen de la Fotografía de Tenis del Año de la ITF destaca una vez más la creatividad, la habilidad y la pasión de los fotógrafos de toda la comunidad de tenis del mundo. Este año hemos recibido propuestas de candidatos de 37 países, lo que refleja tanto el alcance de nuestro deporte como las múltiples maneras en que se puede vivir y capturar el tenis. La imagen ganadora destacó por su originalidad, precisión y narrativa, mientras que la lista general de finalistas abarca desde el tenis de base hasta la élite. Quisiera felicitar a todos aquellos cuyo trabajo fue reconocido y agradecer a todos los participantes”.
Garbiñe Muguruza comentó: “La calidad y variedad de las imágenes presentadas este año fueron excepcionales. Desde el circuito profesional hasta el tenis base y juvenil, las fotografías preseleccionadas cuentan historias impactantes sobre nuestro deporte en todo el mundo. La imagen ganadora es increíblemente original y demuestra a la perfección cómo un solo momento puede decir tanto”.
Edición Fotográfica: Fernanda Corbani