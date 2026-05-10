Así están los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura 2026, en vivo: uno por uno, los clasificados

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 continúan y concluyen este domingo con cuatro encuentros correspondientes al sectos izquierdo del cuadro: Rosario Central vs. Independiente; Estudiantes de La Plata vs. Racing; River Plate vs. San Lorenzo; y Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de La Plata.

Cada uno de los partidos se puede seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La primera instancia de eliminación directa comenzó el sábado con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes que se llevó el Pirata 1 a 0 con gol de Francisco González Metilli. El rival del elenco dirigido por Ricardo Zielinski será Unión de Santa Fe, que sorprendió a la Lepra mendocina, el mejor equipo de este semestre en la Primera División y la revelación de la Copa Libertadores donde ya está en octavos; con una victoria 2 a 1 como visitante con anotaciones de Brahian Cuello y Cristian Tarragona. Fabrizio Sartori descontó para el local.

En un encuentro para el recuerdo en la Bombonera entre el xeneize y el Globo, el Globo se quedó con la victoria 3 a 2. En los 90′ reglamentarios empataron 1 a 1 por los goles de Leonardo Gil y Milton Giménez y el visitante prevaleció en el tiempo suplementario con dos tantos de penal de Óscar Romero. Tras quedarse con nueve jugadores por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra el combinado de Claudio Úbeda descontó con un gol de Ángel Romero, pero no le alcanzó.

Por último, Argentinos Juniors y Lanús decidieron el oponente de Huracán y será el Bicho gracias a que ganó 2 a 0 como local en el estadio Diego Armando Maradona, con con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano.

Cronograma y resultados de octavos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes de La Plata vs. Racing - Domingo 10 de mayo a las 17.

Rosario Central vs. Independiente - Domingo 10 de mayo a las 15.

River Plate vs. San Lorenzo - Domingo 10 de mayo a las 19.

Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Domingo 10 de mayo a las 21.30.

Independiente Rivadavia 1-2 Unión de Santa Fe.

Talleres de Córdoba 0-1 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Boca Juniors 2-3 Huracán.

Cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Estudiantes o Racing vs. Rosario Central o Independiente - Miércoles 13 de mayo.

River Plate o San Lorenzo vs. Vélez vs. Gimnasia de La Plata - Miércoles 13 de mayo.

Unión de Santa Fe vs. Belgrano de Córdoba - Martes 12 de mayo.

Argentinos Juniors vs. Huracán - Martes 12 de mayo.

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 tras las victorias de Belgrano, Huracán, Unión y Argentinos Canchallena

Del Torneo Apertura 2026 participaron 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones se metieron en los playoffs, que comenzaron en la instancia de octavos de final.

14 clubes, además de los que perdieron en octavos, ya concluyeron su participación en el campeonato: Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia, Gimnasia de Mendoza, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Deportivo Riestra, Tigre, Sarmiento de Junín, Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.