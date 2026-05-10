Belgrano se burló de Talleres con un aviso fúnebre tras ganar un histórico clásico cordobés

Belgrano se adueñó de uno de los clásicos cordobeses más valiosos de la historia. Siendo visitante en el estadio Mario Alberto Kempes y frente a 53 mil hinchas de Talleres, el Pirata se impuso por 1-0 con gol del tandilense Francisco González Metilli y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura. El equipo celeste no vencía a la T en la primera división desde hacía casi 25 años. Por todo ello el festejo alocado. Una celebración que también incluyó una fuerte cargada “oficial”, desde la cuenta de Belgrano en redes sociales.

“Con profundo pesar despedimos al Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino...”, comenzó el posteo de la cuenta oficial de Belgrano. El Pirata se burló de su rival con un aviso fúnebre. “Sus restos serán velados en lugar a confirmar, ya que el Estadio Provincial se encuentra ocupado”, continúa la publicación realizada este domingo.

No es la primera vez que hay bromas de este tipo desde las propias redes institucionales, algo que en otros tiempos parecía imposible. Es más: este fin de semana, en la Primera B, Talleres de Remedios de Escalada cargó a Villa San Carlos después del triunfo 1-0, con un tanto insólito, tras un increíble descuido del arquero y de los defensores del conjunto de Berisso. “Dale qué es sábado che. ¿Salen o se quedan tirados?“, publicó la cuenta de Talleres, con el video del gol.

El posteo picante de Talleres a San Carlos

Dale qué es sábado che



¿Salen o se quedan tirados? pic.twitter.com/qqLJnQGYUe — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) May 9, 2026

Ayer, el presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, elogió a todo el equipo: “(Lucas) Passerini jugó un partidazo, pero lástima la expulsión. Fuimos muy superiores y estuvimos para ganar 2 o 3 a 0. Lo de hoy fue un hito más en la historia de Belgrano”. Minutos antes, los jugadores habían celebrado en la mitad de la cancha del Kempes, ante la mirada frustrada de los hinchas de la T.

“Al hincha le digo que festeje, pero que ahora tenemos otro partido. Me tengo una fe bárbara”, dijo Artime, el presidente del club, histórico artillero. El próximo desafío de Belgrano, por los cuartos de final del Apertura, será ante Unión de Santa Fe, que dio la sorpresa en Mendoza y eliminó al mejor clasificado (y revelación de la Copa Libertadores, donde ya está en octavos), Independiente Rivadavia, por 2-1. Belgrano y Unión jugarán el martes, en horario a confirmar, en el estadio Julio César Villagrade del barrio Alberdi.

La victoria de Belgrano sobre Talleres se explicó en las áreas y en el corazón. El Pirata lo ganó por las atajadas de su arquero, el uruguayo Thiago Cardozo, y por todo lo que soportó Lucas Passerini, al más puro estilo de un pivote de básquet. Un “hombre objetivo” o“target man”, como le dicen en Inglaterra a esos delanteros capaces de soportar uno y mil embates de los defensores centrales rivales y, aún así, mantener la pelota.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski tuvieron, además, la solidaridad colectiva suficiente como para no ceder espacios. Y siempre que un futbolista de la T avanzó con la pelota dominada debió enfrentarse a uno de celeste. Para Belgrano era una final. Así lo jugó. Este martes, con horario por confirmar, el conjunto cordobés se medirá frente a Unión de Santa Fe por los cuartos de final de la Liga Profesional. El Tatengue sorprendió al que hasta ahora era el mejor equipo del año, Independiente Rivadavia de Mendoza, al que venció por 2 a 1.

Lo mejor del clásico de Córdoba