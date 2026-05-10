Emiliano Dibu Martínez: rebote en el primer gol y gran asistencia en el segundo para el empate de Aston Villa con Burnley

Después de la euforia por el golpe en Villa Park, con la victoria 4-0 sobre Nottingham Forest para llegar a la gran final de la UEFA Europa League, Aston Villa no pudo confirmar su clasificación para la Champions League 2027 porque igualó 2-2 con el ya descendido Burnley, por la fecha 36 de la Premier League. Emiliano Dibu Martínez fue uno de los actores principales del partido, tan determinante que dio una asistencia para el gol que puso en ventaja a su equipo.

Le dejó un sabor amargo el desenlace del encuentro al equipo de Birmingham, porque más allá de que continúa en zona de clasificación al máximo torneo europeo, no pudo aprovechar el tropiezo de Liverpool (1-1 contra Chelsea, con gol de Enzo Fernández) para trepar al cuarto puesto de la tabla y así asegurar su pasaporte. Ambos equipos quedaron con 59 puntos. Y tampoco se pudo alejar de Bournemouth, que quedó a cuatro puntos luego del 1-0 ante Fulham.

🤯🇦🇷 LA ASISTENCIA DE DIBU MARTÍNEZ. pic.twitter.com/F70QIkNCIt — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 10, 2026

En el centro de la escena de Aston Villa siempre aparece Emiliano Martínez que primero quedó expuesto porque tuvo una respuesta floja en el gol de Jadon Anthony, que puso al frente al conjunto local. El arquero campeón del mundo con la selección argentina dio un rebote muy largo y el delantero de Burnley aprovechó para convertir ante la pasividad de la defensa de Aston Villa.

El equipo de Dibu Martínez reaccionó antes del descanso gracias al empate de Ross Barkley y luego logró dar vuelta el resultado con un tanto de Ollie Watkins, justamente con el arquero argentino nuevamente como protagonista. El marplatense se hizo cargo de un tiro libre desde el fondo de la defensa de Aston Villa y sacó un preciso pelotazo que cayó delante del delantero de su equipo y lo dejó solo al goleador frente al arquero de Burnley, Max Weiß.

Dibu Emiliano Martínez, jornada con claroscuros en Aston Villa X @AVFCOfficial

La ventaja le duró muy poco a Aston Villa, porque apenas dos minutos más tarde apareció Zian Flemming para marcar el 2-2 definitivo y frustrar las aspiraciones del equipo dirigido por Unai Emery. Emiliano Buendía, que comenzó el encuentro en el banco de los suplentes, ingresó en el segundo tiempo y estuvo cerca de convertirse en protagonista de la jugada decisiva del partido: recibió una fuerte infracción dentro del área en los minutos finales, pero el árbitro decidió no sancionar penal.

Si bien Aston Villa se quedó en la puerta de logran la clasificación a la Champions League, tendrá una revancha en la siguiente fecha de la Premier League cuando se enfrente ante Liverpool o consagrándose en la final de la Europa League del 20 de mayo, el gran objetivo del Dibu Martínez y compañía.