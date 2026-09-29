La impactante reaparición del Chino Maidana: luce irreconocible y entrenará a Brian Sarmiento

Marcos “Chino” Maidana volvió a subirse al ring, pero esta vez no fue noticia por sus puños, sino por su sorprendente e “irreconocible” aspecto físico. El excampeón mundial, quien no pelea profesionalmente desde el 13 de septiembre de 2014, cuando enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en Las Vegas, reapareció públicamente con una imagen muy diferente a la que supo tener durante su carrera.

Chino Maidana junto a Brian Sarmiento (Foto: Instagram/@bbriansarmiento)

Las imágenes que lo muestran entrenando a Brian Sarmiento para la cuarta edición de Párense de Manos impactaron a sus seguidores y a los fanáticos del deporte. En las fotografías que oficializan su rol como preparador, se evidencia un cambio en las facciones de su rostro.

Brian Sarmiento se enfrentará a El Polaco (Foto: Captura Instagram/@bbriansarmiento)

La noticia fue dada a conocer por el exparticipante de Gran Hermano (Telefe), quien mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 268.000 seguidores, escribió: “Bueno… ¿Querían saber quién me iba a entrenar? ¡EL CHINO MAIDANA, PAPÁ! Yo le dije que tenía buena pegada… no le aclaré que era con la derecha y a la pelota. Ahora toca aprender, entrenar y bancarse lo que venga. Gracias, Chino, por acompañarme en esta locura. ¡Nos vemos en Párense de Manos!“.

La alegría de Brian Sarmiento al revelar que el Chino Maidana será su entrenador (Foto: Captura Instagram/@bbriansarmiento)

Además de la imagen en la que se lo vio entrenar sobre el ring, aprovechó la oficialización del exboxeador como su preparador físico con una serie de fotografías en las que mostraron la buena relación que mantienen. El posteo no tardó en recibir la aprobación de los usuarios: “Qué entrenador de lujo, papá, grande El Chino”; “Vamos, amigo @bbriansarmiento, a dejarlo todo en cada entrenamiento, ¡foco en el objetivo! ¡¡Acá la banda te va a hacer el aguante!!“; ”Juju el chinooooo, este chico tiene el mejor entrenador de todo. Párense de manos" y “Vamooo Brai genio”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió, pero no faltaron los que destacaron que el deportista luce irreconocible.

Chino Maidana y Brian Sarmiento se preparan para el evento del 18 de diciembre (Foto: Instagram/@bbriansarmiento)

La expectativa en torno al evento creció aún más luego de la transmisión especial en vivo conducida por Luquitas Rodríguez el pasado 18 de septiembre, donde se hicieron oficiales los cruces y se vivieron los primeros careos cara a cara entre los protagonistas que se subirán al ring en Vicente López.

Chino Maidana junto a Brian Sarmiento (Foto: Instagram/@bbriansarmiento)

Párense de Manos es un masivo evento de boxeo amateur y entretenimiento que enfrenta a streamers, creadores de contenido, influencers, artistas y celebridades. Fue creado y es organizado anualmente por el equipo del exitoso programa de streaming Paren la mano (de Vorterix), con Luquitas Rodríguez, Germán Beder, Alfredo Montes de Oca y Rober Galati.