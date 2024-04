La impactante rutina física de Nadia Comaneci a los 62 años: “De vuelta en mi zona de confort”

Escuchar

Nadia Comaneci subió un video a su cuenta de Instagram donde mostró su vigencia a los 62 años. Nacida en Rumania, la distinguida deportista, quien se consagró como gimnasta en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, viralizó su rutina de elongación y sorprendió a sus seguidores.

“De vuelta a mi zona de confort. Un poco de movimiento”, explicitó Comaneci en un video donde ella, vestida con un pantalón rojo y una remera gris, empezó a ejercitar su cuerpo y realizó ejercicios de elongación para mantenerse en forma.

Situada en un gimnasio, donde en el fondo se observan equipos especializados para las disciplinas olímpicas, Comaneci deslumbró a los usuarios que están del otro lado de la pantalla con una rutina que consistió en activaciones musculares, movimientos de cadera y relajación de torso.

A raíz de este video, que sirvió de ejemplo para el resto de las personas, la deportista rumana recibió una serie de comentarios donde le elogiaron su performance y, a su vez, aplaudieron por mostrar que no hay un límite de edad para ejercitarse físicamente.

“Soy tu fan desde pequeña”; “Los campeones siguen siendo campeones y Nadia será siempre hermosa”; “Genia querida Nadia! Honor y respeto a una gran atleta”; “El entrenamiento diario no debe faltar”; “Empecé a hacer gimnasia después de verte en la televisión desde los Juegos Olímpicos de Moscú. Vimos junto con mi padre, él también un verdadero atleta. Me convertí en un gran admirador tuyo inmediatamente y luego me di cuenta de que mi padre también era un admirador secreto tuyo”, fueron algunas de las menciones destacadas.

Por último, para darle un detalle de color a sus contenidos, Comaneci subió una storie donde mostró cómo en el mismo lugar donde entrena, ingresó un perro a toda velocidad a recorrer las instalaciones y se llevó todas las miradas.

Qué logró Nadia Comaneci

A sus 14 años, Nadia Comaneci escribió una de las páginas doradas en los Juegos Olímpicos al obtener la puntación de 10 en el ejercicio de las barras asimétricas en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Una vez que rompió esa barrera, la rumana se encargó de lograr otras seis puntuaciones perfectas y, por ende, logró tres medallas de oro.

A partir de ese momento, en plena juventud y crecimiento, la deportista rumana se lanzó al estrellato internacional. Dotada de una habilidad excepcional y una técnica envidiable, Comaneci añadió dos preseas más de oro a su palmarés en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

Nadia Comaneci rompió récords olímpicos a sus 14 años CARLOS GARCIA POZO - EL MUNDO

“Miro hacia atrás, hace casi medio siglo, y pienso que la Nadia de 14 años tenía un coraje, una locura y una determinación que no parece que fuera la misma persona que es ahora”, explicó Comaneci al sitio oficial de los Juegos Olímpicos, una competición que superó con creces.

En esa misma línea cerró: “Todo el mundo celebra el éxito, pero en el deporte el éxito no llega de la noche a la mañana. Cuando ves a alguien logrando algo increíble, miras su vida y te das cuenta de que empezó en esto cuando tenía nueve años”.

LA NACION