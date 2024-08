La increíble historia de amor de Simone Biles y Jonathan Owens: entre apps de citas, gimnasia artística y fútbol americano

Escuchar

A los 27 años, Simone Biles volvió a hacer historia en los Juegos Olímpicos. Tras lo sucedido en las olimpíadas de Tokio, tuvo su regreso triunfal en París: se colgó tres medallas de oro, una de plata, y el mundo se rindió ante ella. Celebridades de Hollywood como Lady Gaga y Ariana Grande y leyendas del deporte como lo son Michael Phelps y Serena Williams, se sentaron en las gradas a admirar su destreza en la gimnasia artística.

Asimismo, sus padres estuvieron presentes en París, tal y como lo hicieron en todas sus competencias. Sin embargo, esta vez la atleta tuvo un apoyo adicional: el de Jonathan Owens, su esposo desde hace un año y a quien conoció en marzo de 2020 de una manera muy particular.

Jonathan y Simone se conocieron en marzo de 2020 a través de una aplicación de citas (Foto: Instagram @simonebiles)

La multicampeona olímpica tiene una curiosa historia de amor con su marido, quien también es deportista. Jonathan Owens tiene 29 años y juega al futbol americano con los Green Bay Packers, equipo de la NFL. Pero, si bien ambos pertenecen al mundo del deporte, lo cierto es conocieron a través de sus teléfonos celulares y, en aquel entonces, a pesar de que ella ya era una estrella de la gimnasia artística, él no sabía quién era.

En varias oportunidades ambos relataron que se conocieron, nada más y nada menos, que a través de una aplicación de citas. “Estuve en la app por un par de días y ella apareció. Dejame ver quién es... ¿Gimnasia artística? Nunca le presté mucha atención a la gimnasia, así que me picó la curiosidad”, dijo Owens hace unos meses durante una entrevista para el Podcast The Pivot. Se animó a probar suerte y fue ahí cuando se dio cuenta de que ambos tuvieron un interés mutuo en el otro a través de la aplicación y conectaron. ¿Qué pasó después? Se fue a entrenar y cuando regresó se dio cuenta de que tenía nuevos “Me Gusta” en Instagram.

Owens es jugador de la NFL (Foto: Instagram @simonebiles)

“Agarré mi celular y ella me envió un mensaje a través de la aplicación (...) En ese momento no sabía quién era ella, pero lo primero que vi fue que tenía muchos seguidores, entonces pensé ‘ella debe ser buena’”, contó el atleta. Pero, si Biles fue una de las grandes estrellas de los juegos de Río de Janeiro, ¿por qué él no sabía quién era? Durante la entrevista, el jugador de futbol americano explicó que cuando Simone ganó los Juegos Olímpicos de 2016, él estaba en la universidad y no contaba ni con canales olímpicos ni con tiempo para ponerse al día con la competencia.

Justamente, fue ese desconocimiento lo que, según Owens, “fue una de las cosas que más le gustaron” a Biles. “Esta fue una pareja hecha en el cielo. No hay mejor persona para mí. Ella me ama, es tan cariñosa. Me encanta eso. Y es simplemente increíble ver cuánto trabajo pone en todo”, le dijo el atleta a Texas Monthly. Por su parte, Simone supo reconocerle a The Wall Street Journal que cuando vio a Jonathan a través de la aplicación, pensó que era “muy lindo”: “Lo saludé... y luego vi que estaba en el área de Houston, así que comenzamos a conversar un poco, y luego salimos”.

En febrero de 2022, el deportista le propuso patrimonio a su novia (Foto: Instagram @simonebiles)

En febrero de 2022 el atleta le pidió casamiento a su novia y ella dijo que sí. “No puedo esperar a pasar toda mi vida con vos, sos todo lo que soñé y más. Casémonos, prometido”, expresó Biles en el posteo que hizo en Instagram para anunciar su compromiso. La pareja se casó el 6 de mayo de 2023 y celebró su unión con una espectacular boda en la playa con todos sus familiares y amigos.

Por otra parte, en Simone Biles vuelve a volar, el documental que estrenó Netflix hace unas semanas y que actualmente se ubica entre los títulos más vistos de la plataforma en la Argentina, la pareja reveló que estaba construyendo su propia casa en Houston, Texas. “Nunca pensé que construiríamos una casa. Es raro. Es diferente, porque nunca pensé que estaría en esta etapa de mi vida, pero me siento muy agradecida”, reconoció la gimnasta. “Sentimos que esta casa será nuestro hogar para siempre y que vamos a envejecer en ella”, reflexionó.

La pareja se casó el 6 de mayo de 2023 (Foto: Instagram @simonebiles)

Durante el último mes, Owens apoyó incondicionalmente a su esposa durante los Juegos Olímpicos. Biles brilló y le dio a los Estados Unidos dos medallas de oro y una de plata. Su marido, obviamente, festejó su victoria. “Presenciando la historia cada vez que pisás la colchoneta. Felicitaciones bebé por convertirte en la gimnasta estadounidense más condecorada de la historia olímpica. ¡Simplemente increíble! ¡Son 8! Estoy muy agradecida de haber estado ahí para verlo”, expresó el deportista.

Si bien muchos cuestionaron a Owens por haber posado en la foto con la medalla de oro colgada, Simone solo tuvo palabras de amor y agradecimiento: “Significa el mundo que estés acá. Mi corazón entero, te amo”.

Owens acompañó a Biles durante los Juegos Olímpicos de Paris (Foto: Instagram @jowens)

Ahora, la estrella de la gimnasia artística disfruta a pleno de lo que consiguió en París. A su vez, no duda en hacer públicos los proyectos que tiene con su marido. En una reciente entrevista con Today, reveló que siempre hablan de tener hijos y que Jonathan “los habría tenido ayer si hubiera podido”. “Obviamente, ambos tenemos metas que queremos alcanzar antes de formar una familia”, reconoció, pero dejó entrever que “definitivamente” se ve como madre en el futuro.