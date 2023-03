La inesperada revelación de Dibu Martínez sobre la final del mundo

escuchar

El arquero de la selección argentina, Emiliano Martínez, hizo este lunes en una entrevista con AFA Estudio una inesperada revelación sobre la final del Mundial Qatar 2022. De particular personalidad, el jugador aseguró que el partido del conjunto Albiceleste contra Francia no fue el que más sufrió.

Sin dudarlo, Dibu lanzó: “Sentí más presión con México que con Francia”. En aquel encuentro, La Scaloneta podía quedar afuera del campeonato del mundo, luego de caer en su debut ante Arabia Saudita. Con dificultades iniciales, el equipo argentino abrió el resultado en el ‘60 del segundo tiempo a través de Lionel Messi. Luego, lo sentenció con un inolvidable tanto marcado por Enzo Fernández.

Asimismo, el jugador formado en Independiente arriesgó una hipótesis sobre por qué la selección tuvo dificultades en el comienzo del torneo: “Eran nueve o diez chicos que debutaban en un Mundial, en los primeros dos partidos iba a costar”.

A la vez, dio detalles de cómo afrontaron con el grupo los días posteriores a la derrota: “Hubo un clima muy difícil. Fueron cinco días durísimos, porque hacía dos años y medio que no perdíamos. Era el primer partido que perdía con la selección, y en el debut de un Mundial, después de tantas expectativas...”.

Emiliano "Dibu" Martínez no llega a la pelota en el segundo gol de Arabia Saudita HANNAH MCKAY - Getty Images Europe

En tanto, Martínez ensayó una autocrítica respecto de cómo el equipo encaró el encuentro inicial. “Arrancamos jugando en puntitas de pie porque dijimos: ‘Ah, a estos le ganamos fácil’. Veíamos los videos de ellos, que estaban las líneas muy altas, y dijimos: ‘Cuando les metemos uno, les metemos cuatro’. Fue así, les metimos cuatro, pero la línea fue tan justa que sólo entró uno, y en cinco minutos perdemos el partido. Pero tampoco habíamos arrancado muy mal”, matizó. Además, el portero del Aston Villa admitió que la derrota inicial “hizo más fuertes” a los jugadores de cara al resto de la competencia.

En otro orden, Dibu dijo que, tras atajar la pelota en el último minuto frente a Australia, en los octavos de final, pensó: “Acá estoy empezando a pisar fuerte”. En relación a aquel encuentro, recordó la desafortunada jugada que terminó con el gol de Enzo Fernández en contra: “No la había tocado nada, y me meten un gol. La pelota se iba al córner. Decís: ‘No puede ser, todo en contra mío’”.

El arquero argentino Emiliano Martínez detiene un tiro del delantero australiano Garang Kuol durante el partido de fútbol de octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022 GLYN KIRK - AFP

Al mismo tiempo, aseveró que no se desvivía por destacarse en su juego durante el Mundial, sino que el equipo saliera victorioso. “Martin (Tocalli) me decía: ‘Tu momento ya va a llegar’. Yo decía: ‘Si no llega no llega, mientras que ganemos y no toque la pelota, a mí me da igual’. Habíamos venido de dos arco en cero seguidos, que sólo había atajado una en los dos partidos”.

Por último, se refirió a su famosa cábala del yogur, y el insólito pedido que le hizo al nutricionista del plantel, Luciano Spena, cuando le ofreció un ejemplar de soja. “Incomible. Lo hice ir a un supermercado en Qatar a la noche a que me compre un yogur firme”, contó, entre risas. Claro: la costumbre se había iniciado durante la Copa América. Ahora, cuenta, el nutricionista “no puede entrar al predio” si, al llegar, Dibu no tiene sus yogures.

