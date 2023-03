Dibu Martínez reveló cuántas entradas pidió para el partido contra Panamá: “¿Es mucho?”

escuchar

En una entrevista, Emiliano “Dibu” Martínez realizó una serie de comentarios que causaron furor en redes sociales. El arquero participó junto a Marcos “Huevo” Acuña, Germán Pezzella y Gerónimo Rulli de un diálogo en Twitch y dejó una serie de momentos memorables. Además de un saludo a un miembro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni que hizo reír a todos, reveló cuántas entradas pidió para el amistoso ante Panamá y contó un pedido que le hizo su esposa.

Los cuatros campeones del mundo formaron parte de una nueva transmisión de AFA Estudio, el canal de Twitch oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. En un contexto muy distendido, charlaron durante más de una hora sobre distintos temas relacionados a la selección.

Como suele ocurrir, el Dibu dejó una serie de títulos y momentos divertidos que luego fueron replicados. El primero de ellos fue mientras los futbolistas hablaban con Sebastián Fernández y Sebastián Varela del Río sobre las promesas que hicieron ambos conductores de la transmisión.

El saludo del Dibu Martínez a Martín Tocalli: "Re chupamedias"

En ese momento, interrumpieron desde detrás de cámara para avisar que el cuerpo técnico de la albiceleste seguía el stream. Rápido de reflejos, Martínez se acordó del entrenador de arqueros de la selección argentina: “Un saludo a Martín Tocalli”. Inmediatamente después, él y sus compañeros lanzaron una carcajada por el comentario. “Re chupamedias”, agregó.

Otra divertida situación ocurrió solo minutos después y gracias a una pregunta de Rulli. El arquero suplente de la selección argentina preguntó cuántas entradas pidió el Dibu para el encuentro ante Panamá en el Monumental. Sin vacilar, el guardameta del Aston Villa respondió que solicitó 120 tickets.

Dibu Martínez reveló cuántas entradas pidió para el amistoso ante Panamá: "¿Es mucho?"

“¿Es mucho?”, lanzó con una sonrisa mientras sus compañeros y ambos streamers reían. En esa misma línea, comentó que una persona le pidió 40 entradas para repartir. Luego, se tomó con humor la situación y comenzó a bromear con la enumeración de las personas que invitó a ver el encuentro: “Mi viejo, mi vieja, los lobos de Mar del Plata, mi tío”. Con respecto a la caravana desde la ciudad costera, aseguró que tres camionetas salieron desde La Feliz a Buenos Aires para observar el encuentro.

En otro fragmento de la entrevista que realizaron, relató como fue el momento en el que decidió hacer su recordado gesto con el premio a mejor arquero del Mundial. Antes de que llamaran a los futbolistas argentinos a recibir las distinciones individuales, varios de sus compañeros comenzaron a provocarlo y le dijeron que no se animaba a hacerlo. “Nunca pensé que iba a haber tanta repercusión”, admitió.

Dibu Martínez contó cómo surgió la idea del gesto con el trofeo y cuál fue el pedido de Mandinha

Con ese antecedente, su esposa, Amanda “Mandinha” Gama, quiso asegurarse de que no tuviera la misma idea al recibir el premio The Best. “Mi mujer me decía cuando fuimos a Francia: ‘Por favor, no lo vayas a hacer’”, rememoró. Más allá de este pedido, el arquero de la selección argentina afirmó que nunca se le cruzó por la cabeza intentarlo. “Llegaba a hacer eso y no podía bajar del escenario. Estaba en el medio de Francia, en París, no daba. Primero no entro a casa, porque me quedo sin mujer, y después no puedo entrar más a Europa”, expresó entre risas.

LA NACION