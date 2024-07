La mamá de Alexis Mac Allister habló sobre la separación de su hijo y Camila Mayan: “El silencio ayuda”

Escuchar

Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, habló con el programa Socios del Espectáculo (eltrece) acerca de la carrera profesional de su hijo y cómo tomó particularmente la separación de Camila Mayan.

Alejada del plano deportivo, Riela deslizó que Mac Allister la puso a cargo de cualquier negociación que pueda surgir con Mayan tras su separación y aclaró que valorizó a la persona por sobre cualquier otro hecho. “Fuimos aprendiendo en el transcurso de este tiempo y hablamos con los tres chicos (Alexis, Francis y Kevin) sobre lo que es estar expuestos ante las cámaras. Sabemos que hay que hacer silencio para que se descompriman algunas cosas”, comenzó Silvina, quien estuvo involucrada en un incidente en la previa al partido de la Copa América ante Colombia, debido a los desbordes en los accesos a la cancha.

Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, se refirió a la separación de su hijo con Camila Mayan Instagram @camimayan

Y, en esa misma línea, puntualizó sobre la separación con Mayan: “El silencio ayuda y hay cosas que hay que dejarlas rodar y se van acomodando con el tiempo. Hay una frase que dice que conocés a la persona cuando se va. Entendemos la otra parte, el dolor, el resentimiento, nos duele que todo se ligue a una cuestión monetaria”.

“Después de tanta exposición no hablé más con ella. Siempre que pude lo hice, la acompañé y ayudé en todo lo que me pidió Alexis debido a que soy representante legal de él en Argentina. Mi intención fue que se sienta contenida porque todos hemos sido dejados por un amor, por una pareja y sabemos lo que significa. Yo lo que más cuido es la cabeza de las personas, no somos descartables. Lo que sí, una vez que se hizo público el tema dejé de tener contacto con ella”, manifestó.

Silvina Riela y Alexis Mac Allister

En una separación que escaló rápidamente en los medios de comunicación y tuvo a la influencer como la principal protagonista con videos en su TikTok donde expresó su descontento y tristeza, la mamá de Mac Allister explicó cómo fue el desenlace de la historia según su perspectiva: “A Camila la llamé, nos dimos un abrazo y traté de estar lo que más pude. Después hubo actitudes que me alejaron y lo que me afecta es que hay cosas inventadas, se modifican fechas, situaciones y ahí uno no puede estar peleando a todo el mundo ni dando explicaciones de su vida privada”.

La llegada de Alexis a la selección argentina y su relación con Lionel Messi

Alexis Mac Allister se convirtió en una pieza fundamental para el armado del equipo de la selección argentina. Con unas grandes condiciones técnicas, el mediocampista se metió rápidamente en la consideración del DT y participó activamente de los últimos cuatro títulos del equipo.

Justamente sobre su trayecto en la selección, Silvina Riela aseguró que la vida de su hijo cambió drásticamente tras ser campeón del mundo y explicó cómo fue su adaptación teniendo a Lionel Messi a su lado.

Alexis Mac Allister se ganó la confianza de Lionel Messi con el paso del tiempo

“Al principio era todo un sueño jugar con estos jugadores, lo motiva mucho. Las primeras veces que lo vio a Messi le daba vergüenza, se lo quedaba mirando y después, con el paso del tiempo, conviven de manera muy natural”, aseguró Riela, quien celebró una nueva conquista personal de su hijo... y de toda la selección argentina, claro.

