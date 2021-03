La muerte de Maradona: “Mi papá hubiera movido cielo y tierra para salvarlo”, aseguró Humberto Grondona

Humberto Grondona, hijo del ex presidente de la AFA, Julio, aseguró que su padre “hubiera movido cielo y tierra” para salvar a Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre, en circunstancias que están bajo investigación,.

Grondona, ex entrenador de la selección argentina sub 20 aseguró: “Mi papá hubiera movido cielo y tierra para salvarlo”.

Julio Grondona, en el centro de una nueva serie de Amazon Archivo

“El amor que le tenía a Diego era el de un padre a un hijo. Seguramente se habrán dado un abrazo fraternal y ya habrán tenido la charla pendiente que no pudieron tener acá”, expresó en diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, en referencia al enfrentamiento que los separó durante los últimos años, tras el Mundial de Sudáfrica 2010.

“No te quepa la menor duda de que papá hubiera hecho algo para salvar a Diego, como lo hizo cuando le dio la Selección. ¿Te parece que eso fue poco? En este caso hubiera movido cielo y tierra para que se salvara. El amor que le tenía mi papá a Diego, era el amor de un padre a un hijo. Punto y aparte, con idas y venidas”, añadió Humbertito.

En ese sentido, el entrenador agregó: “Mi padre lo quería como un hijo a Diego. Si hubiera visto como murió Diego estaría muy mal”.

- Archivo

Para terminar, Humberto pidió como deseo que su papá y Maradona se encuentren y que Grondona pueda tener la charla pendiente que tenía con Diego. “Seguramente se habrán tratado mejor que acá abajo. Acá no había manera de que se comuniquen. Allá creo que sí y deseo que estén bien los dos. Lo único que pido que allá arriba estén juntos: peleando y discutiendo”.

Y cerró: “A ellos les quedó una charla pendiente, pero no se daban los momentos para que la tengan acá en tierra. El último momento que compartieron juntos fue cuando se juntaron para tener la continuidad en la Selección. En esa charla pendiente mi papá le habrá explicado lo equivocado que estaba en no seguir en la Selección, porque los fundamentos que le dio mi papá fueron reales. Gente que Diego tenía al lado y que nosotros tratábamos de hacerle entender que no debía tenerlos. No eran muchos, eran dos, que después le hicieron daño”.

LA NACION