La natación argentina celebró en grande en los Juegos Suramericanos 2026: nueve medallas en la jornada

ROSARIO.- El segundo día de competencia de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan en Rosario, Santa Fe y Rafaela, tuvo otra vez a uno de sus grande focos puestos en el equipo argentino de natación, que al final de la jornada cosechó nueve medallas, entre ellas los oros de Cecilia Dieleke, de tan solo 16 años, en los 100 metros espalda, y de Macarena Ceballos en los 200m pecho; y la gran posta de 4x100m femenina. Desde la mañana, el Invencible Centro Acuático Provincial de la Cuna de la Bandera se vio colmado con las clasificaciones y el permanente aliento para los deportistas albicelestes, que lo viven de una manera muy particular.

Ya en la tarde de definiciones, de nuevo con tickets agotados (son gratuitos y se consiguen por la web, pero la natación es de los más solicitados), las tribunas latieron al ritmo de cada brazada. Y en la cancha -que en este caso es el agua-, el equipo argentino devolvió alegrías. La primera, de tono dorado, la concedió Cecilia Diekele, la nadadora de San Martín, de gran rendimiento y de la que poco se habla quizás porque tiene la suerte (o poca, o mala suerte) de tener cerca a una figura que todos quieren ver, Agostina Hein, que más que promesa es realidad, pero que no pudo competir en Rosario por ser operada de apendicitis. Hein, que está en Rosario acompañando al equipo y entrenando de a poco, tiene 18 años y, por razones obvias, se lleva todas las miradas.

Martina Barbeito fue una de las argentinas que se subió al podio este lunes Santa Fe 2026

Dieleke, que este lunes se subió también al primer lugar del podio en los 50 espalda, hizo escuchar el himno argentino este martes al imponerse con un tiempo de 1m00s61 en los 100m, con récord de campeonato. Tras ella, la cordobesa Macarena Ceballos, que debutó con el oro en los 100m pecho, ahora se quedó con los 200m, disconforme con su tiempo de 2m28s21 pero igualmente satisfecha por seguir en el camino que prometió: ganar sus tres pruebas. A Macarena, como el lunes, la acompañó en el podio su compatriota Martina Barbeito, que se quedó con el bronce (2m30s29).

Además, Laila Chain celebró la medalla de plata en los 400 metros combinados (4m50s98) y José Materano fue de bronce en los 100m espalda (56s01).

En la final de los 50m mariposa, una prueba vertiginosa en la que a veces son factibles las sorpresas, el venezolano Jorge Otaiza dio con ella al imponerse con 23s60. Pese a ello, hubo alegría argentina, especialmente para el santafesino Santiago Grassi, que está de vuelta luego de que en 2022 se alejó de su deporte para barajar y dar de nuevo, saturado y con necesidad de parar. Ahora, liberado de todo aquello, el deportista que desde hace diez años vive en los Estados Unidos, se reencontró con las mejores sensaciones y tras una gran clasificación con récord de campeonato, se colgó la medalla plateada (23.62). Su compatriota Ulises Cazau quedó tercero (23.84).

En el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario el público vibra al ritmo de la natación Santa Fe 2026

En la posta de 4x100m femenina la Argentina se dio un gustazo. Venció a Brasil en el agua con una gran performance en toda la carrera y a pesar de que al final el equipo verdeamerelho quedó descalificado, eso no opacó lo bueno que hicieron Dieleke, Ceballos, Laila Chaín y Andrea Berrino (4m06s45), para lograr el tercer oro del día. En la posta masculina hubo bronce para Grassi, José Materano, Dante Nicola y Matías Chaillou.