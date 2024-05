La nueva pareja del circuito de tenis que sorprende a todos en Roland Garros: quiénes son

Escuchar

Este martes, el 2.º del mundo, Jannik Sinner, confirmó que se encuentra en una relación con Anna Kalinskaya. En el contexto del torneo Roland Garros, el italiano rompió con su perfil bajo y reconoció que mantiene un romance con la rusa frente a la prensa. Esta noticia revolucionó las redes y convulsionó a los fanáticos del tenis que siguen de cerca el día a día de la competencia en París.

Mayo inició con diferentes contiendas románticas en el interior de este deporte, en principio con la separación de la española Paula Badosa del griego Stefanos Tsitsipas, con el que mantuvo un noviazgo que duró poco más de un año; sin embargo, hace días anunciaron ante los medios su reconciliación. De este modo, las historias de color aún continúan en “la ciudad del amor” y, esta vez, el ojo se posó sobre Sinner y Kalinskaya, a quienes calificaron como una de las jugadoras “más lindas” dentro del tenis mundial.

Jannik Sinner confirmó su romance con Anna Kalinskaya (Fuente: Instagram/@janniksin)

Fuera de mostrarse de manera pública, un detalle se escapó de las manos del joven de 22 años que se enfrentó en el primer partido del Roland Garros contra Christopher Eubanks. Además del triunfo esperado, llamó la atención la presencia de Anna en su box, quien lo alentó a lo largo de los tres sets y festejó cuando obtuvo el pase a la siguiente fase del torneo.

La estancia de la número 25 del ranking WTA allí, luego de su debut con la francesa Clara Burel, despertó las sospechas de todos sus seguidores y es por ello que ante la prensa el italiano decidió confirmar que están saliendo. “No me gusta hablar mucho de mi vida privada. Sí, estoy con Anna, pero mantenemos todo de una manera confidencial. No diré más”, dijo Sinner.

Anna Kalinskaya es considerada la tenista número 25 mejor del mundo en este momento (Fuente: Instagram/@annakalinskaya78)

La vida de los tenistas suele coincidir en demasiados rincones del mundo, en donde, por fuera de ser adversarios, también han sabido dejar todo atrás y dieron paso al amor. Como ya sucedió con el australiano Alex de Minaur y la británica Katie Boulter; o más bien el kazajo Alexander Shevchenko y la rusa Anastasia Potapova, quienes contrajeron matrimonio.

Después de que Sinner y Kalinskaya afirmaran su romance, las redes estallaron de elogios y felicitaciones para ambos por este nuevo vínculo. “Que grande Sinner, sos el 1 del mundo”; “Procurará cuidar su privacidad, un punto a favor”; “Claramente no tienen vida fuera del mundo del tenis”; “Amo la pareja, ella es tranquila y equilibrada” y “Cuidar su privacidad, lo más importante”, fueron algunas reacciones al respecto.

La reconciliación de Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas

El 5 de mayo de este año, Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas anunciaron en sus redes que su relación había llegado a su fin. Lo cierto es que 23 días más tarde, en la inauguración del Roland Garros en París, sorprendieron a todos con una petición especial: participar juntos en los duelos mixtos. De esta forma, no solo reconocieron de manera pública su regreso, sino que participarán de a dos frente a la japonesa Ena Shibahara y el estadounidense Mathaniel Lammons.

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas anunciaron su reconciliación en medio del torneo Roland Garros (Fuente: Instagram/@paulabadosa)

Luego de superar en su debut al húngaro Marton Fucsovics, Stefanos explicó ante una rueda de prensa su reconciliación con la española: “Me he dado cuenta de que mi relación con Paula es completamente diferente a todo lo que he conocido en el pasado, tengo la sensación de que es mi alma gemela y que nos entendemos”.

Por su parte, Badosa, que jugará su primer partido el próximo martes frente a la británica Katie Boulter, también tuvo palabras para los medios: “Ya lo ha contado todo y está claro. La relación funciona bastante bien. Ya ha dicho todo lo que había que decir, no tengo nada más que añadir. Es nuestra vida privada. No nos ha gustado que nuestra vida fuera contada en público”. Y agregó: “Vamos a tratar de mantener la confidencialidad de nuestra relación, que quede entre nosotros. No es fácil porque es difícil combinar a la vez nuestras carreras y nuestra vida privada, pero intentaremos hacerlo lo más fácil posible, porque es lo más sano de nuestra relación”.

