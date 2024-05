Rafael Nadal en Roland Garros: quiénes fueron las estrellas del deporte que lo acompañaron durante el partido

Escuchar

Rafael Nadal perdió el que, se presume, sería su último partido de tenis en la historia de Roland Garros, el Grand Slam que se lleva a cabo en París. En el partido estuvieron presentes algunas estrellas del deporte e incluso su familia, con el fin de ser el apoyo anímico frente a quien fue su oponente, el alemán Alexander Zverev, que terminó por llevarse la victoria de la jornada tras ganar los tres sets.

Desde las redes se viralizaron diferentes imágenes que enternecieron a todos los seguidores del español, quien durante dos años estuvo ausente del torneo debido a sus múltiples afecciones físicas. A pesar de que no se confirmó aún de que esta fuera su última presentación en ese circuito, las estrellas del tenis Carlos Alcaraz, Iga Swiatek y Novak Djokovic dijeron presente en la tribuna. También estuvo el futbolista del Manchester City, Rodrigo Hernández Cascante.

Iga Swiatek, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz presentes en el aparente último Roland Garros de Rafael Nadal (Fuente: @BastienFachan)

Una de las presencias que impactó fue la de Iga, quien terminó de jugar antes que Nadal, se cambió y se instaló en la tribuna para observar por completo la disputa. Por su parte, Djokovic también participó del torneo, al que llegó con “bajas expectativas y altas esperanzas”. Por su parte, dedicó un tiempo para ver a quien fuera uno de sus rivales más importantes en toda Europa y el mundo.

Asimismo, Alcaraz tampoco quiso perderse esta ocasión para ver a su compatriota. Incluso, este lunes debutó en el Roland Garros y ganó su primer partido frente al estadounidense Jeffrey John “J.J.” Wolf.

Además de Iga Swiatek, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, también se hizo presente Rodrigo Hernández Cascante (Fuente: @eurosport)

“Un honor”, “Entienden la vida como pocos”; “¡El talento en este partido habla del amor de todos los fanáticos/jugadores de tenis!” y “Todos querían despedir al Goat del Roland Garros”, fueron algunas de las opiniones sobre la asistencia de estos tres grandes por parte de los usuarios en las redes.

Xisca Perelló y Rafael Junior, presentes en el Roland Garros expectantes al partido de el Matador (Fuente: Instagram/@rolandgarros)

En tanto, el momento más tierno se dio cuando las cámaras tomaron a la esposa de Nadadl, Xisca Perelló, junto al hijo que tiene en común, Rafael Junior. “Qué familia tan maravillosa, el orgullo de ver a su papá”; “Qué hermosos”; “Awww, hasta tiene el mismo pelo los rafitas”; “Absolutamente preciosos”, son algunas de las apreciaciones de parte de los fans que reaccionaron a las imágenes.

El partido con el que Rafael Nadal no pudo

A pocos días de cumplir los 38 años y tras dos años de traspiés deportivos a causa de las dificultades físicas para poder rendir de manera eficiente en los torneos, Rafael Nadal se enfrentó a Alexander Zverev, quien se impuso por 6-3, 7-6 (7-5) y 6-3, en tres horas y cinco minutos.

Rafael Nadal se despide del Roland Garros (Photo by Alain JOCARD / AFP) ALAIN JOCARD - AFP

Al finalizar el encuentro, el público lo aplaudió de manera eufórica, ya que lo interpretó como una despedida. Ante ello, indicó: “No sé si será la última vez. Gracias por tanto amor”. De esta manera, no confirmó el fin de su visita al circuito de Roland Garros, pero todo indicaría que sí es un principio de adiós.

Además, ante las cámaras, el 22 veces ganador del Grand Slam dijo: “Hay un gran porcentaje de que sea mi último Roland Garros, pero si me preguntan si es el último, lo siento, pero no quiero decir que sí. No soy ese tipo de hombre que reaccione por una derrota. No quiero cerrar al cien por cien la puerta, por tres razones. La primera, porque estoy disfrutando con el tenis. Después, porque estoy viajando con la familia y ellos también están disfrutando de este proceso. Y tercero, porque aún no he podido explorar de verdad hasta dónde puedo llegar, sin limitaciones”.

