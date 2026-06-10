La otra cara del Mundial 2026: de la polémica por las botellas de agua, el “súper saludo”, ¿y una propina “mundial”?

WASHINGTON.- Si bien las mayores controversias en la previa del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá -y que empieza este jueves en el Estadio Azteca- estuvieron ligadas a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y las trabas para participantes directos del mayor evento de la FIFA e hinchas de distintos países, otros episodios -de menor relieve- también están marcando el inicio de la competición.

Desde una polémica que rodeó a la FIFA por el ingreso de botellas de agua a los estadios -con marchas y contramarchas en las reglas- en pleno verano en América del Norte y una nueva propuesta para que los hinchas puedan comprar un espacio en las pantallas gigantes y ver retratado su nombre, hasta la posibilidad de que muchos partidos no tengan el cartel de sold out por los elevados precios de las entradas y la controversia por los altos costos de los traslados a un par de estadios, como el MetLife de Nueva Jersey.

Polémica por las botellas de agua

Fue una pulseada directa -aunque ficticia- entre la FIFA y los hinchas que asistirán al Mundial, en la que finalmente el organismo que lidera Gianni Infantino dio el brazo a torcer (en parte). ¿El motivo? El ingreso de botellas de agua a los estadios en un torneo que, como es sabido, estará atravesado por las altas temperaturas veraniegas de América del Norte.

La semana pasada, la FIFA finalmente habilitó a los aficionados a ingresar a los estadios de Estados Unidos y Canadá -no así en México- con una botella de agua descartable y plástico blando de hasta 590 cm³, siempre que esté sellada de fábrica, luego de la oleada de críticas de autoridades políticas, agrupaciones que nuclean hinchas y hasta expertos en salud.

All fans will be permitted to bring in one, soft, plastic, 20 ounces (590ml), factory sealed disposable water bottle into any FIFA World Cup 2026 match in the USA and Canada. ✅



As FIFA World Cup 2026 Chief Operating Officer, Heimo Schirgi, explains, fans will not be permitted… pic.twitter.com/ePEHq9oalJ — FIFA (@FIFAcom) June 5, 2026

El anuncio -mediante un video del director de operaciones del torneo, Heimo Schirgi- fue calificado por la FIFA calificó como una “aclaración” de su política sobre botellas de agua, y el ente ratificó que “no se permitirá llevar botellas de agua reutilizables de material rígido por razones de seguridad y protección”.

La FIFA había actualizado la semana pasada su Código de Conducta en los Estadios, al revertir una directriz anterior que permitía el acceso a los estadios con botellas de plástico reutilizables, transparentes y vacías. La decisión, explicó tenía como fin “prevenir riesgos y lesiones a los jugadores y asistentes” ante la posibilidad de que fueran arrojadas botellas desde las tribunas.

No fue aclarado qué ocurrirá en los tres estadios en los que habrá partidos en México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), ya que el anuncio de la FIFA solo mencionó a los 11 estadios de Estados Unidos y los dos en Canadá que serán sedes.

Antes de la rectificación de la FIFA, la polémica había incluso cruzado el Atlántico. El primer ministro británico, Keir Starmer, había calificado de “totalmente desacertada” la prohibición de que los hinchas llevaran sus botellas plásticas en los estadios de la Copa del Mundo, e incluso le había pedido a la FIFA “pensar en los aficionados” y reconsiderara una medida que -dijo- tenía como único objetivo “ganar dinero”.

“Me alegra que la FIFA haya decidido revertir esta política y permitir el acceso con botellas de agua a los partidos. Nadie debería temer quedarse sin poder hidratarse por culpa de los precios, especialmente los hinchas que a menudo esperan durante horas antes de un partido bajo un calor extremo”, expresó, por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el joven dirigente demócrata socialista.

También se había quejado Olivia Chow, la alcaldesa de Toronto, ciudad canadiense que recibirá seis partidos del torneo. “¿Por qué hace falta comprar una botella de agua cuando simplemente podés llevar tu propia agua?“, le había dicho a CTV News. ”Es indignante. Solo intentan ganar más dinero”, amplió.

El estadio BMO Field, sede de los partidos de Toronto en el Mundial. Sammy Kogan - The Canadian Press

El agua y otras bebidas no alcohólicas que se venderán en los estadios durante el Mundial serán suministrados exclusivamente por Coca-Cola, patrocinador histórico de la FIFA. De hecho, en el video que presentó Schirgi usó como ejemplo una botella se Smartwater, una de las marcas de esa compañía.

La FIFA señaló que las ciudades anfitrionas implementarán medidas para mitigar las altas temperaturas en los alrededores de los estadios, con puntos de hidratación y carpas de refrigeración, y que los precios del agua durante los partidos se mantendrán en niveles similares a los de otros eventos.

El precio para los hinchas de estampar su nombre en las pantallas

Entre las novedades que tendrá este Mundial -en todos los ámbitos-, la FIFA permitirá a través de su programa “Super Shoutout” que los hinchas puedan ver su nombre escrito en las pantallas gigantes de los estadios en la previa de los 72 partidos de la etapa de grupos.

Pero todo tiene precio. En este caso, el servicio costará 79 dólares (más impuestos). Las condiciones publicadas por el organismo estipulan que los llamados “súper saludos” no se mostrarán “durante el desarrollo del encuentro en vivo”.

El SoFi Stadium, en Los Ángeles, será escenario para el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay. Facebook FWC26 Los Angeles

La FIFA añadió en la letra chica que “la disponibilidad es limitada y se asigna por orden de llegada”, que “no se garantizan la duración exacta ni la ubicación” en las pantallas de los nombres de los hinchas, y que no garantiza “visibilidad para todos los asistentes ni su inclusión en retransmisiones, medios digitales u otras coberturas mediáticas”.

🌎 See your name on football's biggest stage.



The FIFA World Cup 2026™ Super Shoutout gives fans the chance to have their name and country displayed live in-stadium.



Show your passion. Represent your nation. Be part of the FIFA World Cup™. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 8, 2026

Los espacios para los mensajes estarán a la venta hasta 72 horas antes del inicio de los partidos, a través de un sitio web específico, y tiene un máximo de cuatro por persona por partido (316 dólares más impuestos). “Ve tu nombre y tu país en el escenario más grande del fútbol. Representa a tu nación. Sé parte de la Copa Mundial”, promocionó la FIFA.

¿Una propina “mundial” obligatoria en los restaurantes?

El mes pasado, en Filadelfia -una de las 11 sedes norteamericanas del torneo, con seis partidos- la Asociación de Restaurantes y Alojamiento de Pensilvania debatió en una reunión la posibilidad de añadir un cargo automático del 20% en concepto de propina a las cuentas de los clientes mientras se desarrolle el Mundial. Es una metodología conocida en Estados Unidos, pero que no todos los establecimientos aplican.

Dueños de restaurantes plantearon en ese encuentro que buscaban asegurarse que sus empleados obtengan los beneficios de la afluencia de turistas durante la Copa, dado que la cultura de las propinas varía considerablemente en todo el mundo. En la mayoría de los casos es mucho más baja que en Estados Unidos, donde los tips constituyen una parte esencial de los ingresos del personal.

El debate rápidamente se extendió. The Washington Post reportó que asociaciones de restaurantes de Pensilvania y Misuri recomiendan a sus afiliados en las ciudades anfitrionas —Filadelfia y Kansas City, donde debutará la selección argentina el próximo martes— que apliquen cargos por servicio durante todo o parte del Mundial.

Un restaurant en Bal Harbour, Florida. Jeff Greenberg - Universal Images Group Editorial

“Esta medida no solo busca proteger a los mozos frente a viajeros internacionales que podrían no dejar propina, sino que también pretende evitar conversaciones incómodas y prolongadas sobre las costumbres estadounidenses al respecto, charlas junto a la mesa que podrían ralentizar el servicio durante un periodo potencialmente frenético”, remarcó el prestigioso diario norteamericano.

En tanto, las asociaciones de restaurantes de los estados de Massachusetts, Florida, Georgia, Texas y Nueva York de momento no emitieron recomendaciones a favor ni en contra de aplicar cargos fijos por servicio durante el Mundial, pero hay restaurantes que de todas formas han decidido aplicar el cargo fijo o aumentarlo, según reportes de medios locales.

En Atlanta, por ejemplo, el restaurante T’s Brunch Bar aumentará del 18% al 20% la propina automática que ya aplica. “Es cuestión de culturas. No es nada malo, simplemente no dejan propina", dijo a Fox 5 la propietaria, Teneshia Murray Butler. “En otros países no están acostumbrados a eso, por lo que simplemente no les gusta la propina”, agregó.

Revuelo por los costos de transporte a algunos estadios

El estadio MetLife de Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 personas, es especial para esta Copa del Mundo: será sede ocho partidos, incluida la final, el 19 de julio.

En las últimas semanas quedó envuelto en una polémica -al igual que otros estadios en Estados Unidos-, por los altos costos de un transporte especial de ida y vuelta al estadio que se instauró para el Mundial: 150 dólares.

Luego de una ola de críticas por el precio -que se suman a los altísimos costos de las entradas para los partidos-, la agencia que lo opera (New Jersey Transit) anunció que había conseguido patrocinadores para reducir la tarifa a 98 dólares, que para muchos hinchas continúa resultando elevada.

“Este tren de la FIFA no es un servicio regular”, explicó Kris Kolori, director ejecutivo de New Jersey Transit. “Tenemos que ponerlo en marcha cada vez que hay un evento especial, y este es más especial y requiere mayores medidas de seguridad que cualquier otro que hayamos realizado”, agregó. El servicio especial costará 6 millones de dólares por partido, según la agencia.

Hasta hace pocos días, se habían vendido solo el 6% de los tickets de ida y vuelta al MetLife (unos 18.000 para los ocho partidos que albergará) desde Secaucus Junction, según un reporte de The Athletic. El servicio estará restringido exclusivamente para quienes tengan entradas para los partidos, y los tickets del transporte deben comprarse obligatoriamente por adelantado.

El costo de 98 dólares es más de siete veces superior a la tarifa habitual de 12,90 dólares para el trayecto que New Jersey Transit suele aplicar para otros eventos.

El MetLife Stadium albergará partidos de fase de grupos, cruces eliminatorios y la final del Mundial 2026. Google Maps

La alternativa es un servicio de transporte en ómnibus organizado por el comité anfitrión del Mundial de Nueva Jersey y la vecina Nueva York, aunque para un número limitado de hinchas (entre 12.000 y 18.000).

En el estado de Massachusetts, en tanto, el tren desde Boston hasta el estadio Gillette de Foxborough (unos 35 kilómetros) costará 80 dólares ida y vuelta, mientras que el precio del ómnibus exprés será de 95 dólares.

Otras sedes, para beneficio de los hinchas, no tendrán esos costos tan elevados. En Atlanta, Houston y Seattle, por ejemplo, los estadios están conectados con líneas ferroviarias regulares y se aplicarán las tarifas habituales (menores a 5 dólares). En Filadelfia, el trayecto será gratuito gracias a un acuerdo con patrocinadores. Lo mismo que en Miami, donde habrá cinco puntos en las zonas de Miami-Dade y Broward donde los días de partido habrá un servicio de enlace gratuito hasta el Hard Rock Stadium.

El estadio Arrowhead de Kansas City. Charlie Riedel - AP

¿Y en las sedes en las que jugará la Argentina? En Kansas City, donde el martes debutará la selección de Lionel Scaloni frente a Argelia, habrá ómnibus hacia el estadio Arrowhead por 15 dólares. Y en Dallas, donde afrontará los siguientes dos partidos de la fase de grupo, también habrá colectivos desde una estación de tren hasta el estadio AT&T, de Arlington, ubicado en las afueras de la ciudad.

Los problemas para llenar los estadios por los precios de las entradas

En las últimas horas crecieron las dudas de que muchos de los partidos de la fase de grupos del Mundial tengan las tribunas llenas, ante el elevadísimo costo de los tickets (que se rigen por un sistema de precios dinámico).

La FIFA confirmó que unas 180.000 entradas todavía están disponibles en las plataformas oficiales de reventa cuando faltaban solo dos días para el debut de la selección de Estados Unidos ante Paraguay, el viernes, en Los Ángeles.

Mauricio Pochettino, el director técnico de Estados Unidos, charla con el volante Diego Luna, el 6 de julio de 2025, en Houston. Ashley Landis - AP

De hecho, para ese encuentro en el SoFi Stadium (con capacidad para 70.000 persona) aún quedaban cerca de 4400 tickets, que pese a las rebajas continúan con un precio que ronda los 800 dólares. El precio medio en el portal oficial del organismo para revendedores cayó 20% en el último mes, según cálculos de Financial Times.

Además del sistema de reventa, la FIFA todavía tiene a la venta unas 15.000 entradas para partidos de la fase de grupos. Pese a todo, las autoridades destacaron la elevada cantidad de tickets vendidos.