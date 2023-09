escuchar

Este domingo, los columnistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Nicolás Distasio y Martín Arévalo, protagonizaron un tenso debate, en el marco de una discusión sobre el pase de Boca Juniors a las semifinales de la Copa Libertadores.

En primera medida, Arévalo le recriminó a Distasio: “Lo que no se puede hacer es elegir cuándo decimos que son importantes las cosas. Cuando Boca salió campeón del torneo local durante todos estos años, decías que no servía para nada”. “Nunca dije que no sirve para nada”, le respondió, rápidamente, el cronista identificado con River Plate.

Luego, en un cruce con Pagani, Distasio remarcó que Boca llegó a las semifinales de la Copa Libertadores “sin ganar ni un partido”, mientras que River ya “salió campeón” del torneo local. Irónico, se preguntó: “Si Boca no gana la Copa, ¿de qué se van a disfrazar?”. Tras lo cual, reforzó: “¡Si no ganás la Copa es un fracaso!”.

Allí, Arévalo consideró que “cuestionar al equipo que llegó a semifinales porque llegó por penales es lamentable”, comentario que enervó a Distasio, quien había hecho eso. Con la cara transformada, el columnista estalló de furia y replicó: “No, lamentable en todo caso será lo que decís vos. A mí no me califiques. Mirame: a mí, no me califiques, ¿dale? Modificá el dicho. No me descalifiques”.

Sin ceder en su posición, Arévalo repitió: “Es lamentable cuestionar a un equipo que llegó a semifinales diciendo ‘oh, es fracaso’. Fracaso no es eso, es otra cosa”. Todavía enojado, su interlocutor le retrucó con un comentario venenoso: “Es lamentable hacer tantas cosas que hacés vos y no te dicen nada... ¡Dale, Martín!”.

Meses atrás, ambos periodistas habían mantenido una fuerte discusión, donde Distasio le pidió a Arévalo que no lo subestime y aseguró: “No vivo de alcahuetear a nadie yo, no adulo a nadie yo, no franeleo a nadie yo”, dando a entender que su colega sí lo hace.

El cruce entre Distasio y Pagani

Tras escuchar el debate sobre la derrota de Boca ante Tigre, Distasio lanzó: “No es el clima de une quipo que está en semifinales. Me parece que es un equipo que está en crisis, que no tiene rumbo futbolístico, que tiene jugadores cuestionados, al técnico cuestionado...”. “Pero va a ganar la Copa Libertadores...”, acotó, extemporáneamente, Pagani.

En ese momento, Distasio le recordó que Boca “terminó a 20 puntos del campeón”, River, en la última edición de la Liga Profesional, tras lo cual, Horacio recurrió a la ironía para contestarle: “Y en 1931 ganó Boca el campeonato y salió segundo River. ¡Eso ya pasó!”.

Seguidamente, el periodista identificado con River señaló que la historia de Boca cambió desde el año 2018 hasta ahora porque, según Pagani y Arévalo, es un logro estar entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores.

Volviendo a la actualidad, Pagani consideró que River “está muy mal”, y que su actuación frente a Vélez fue peor que el desempeño mostrado por Boca ante Tigre. Aunque Distasio no negó el mal presente millonario, estimó que el partido jugador por Boca, ante el “Matador”, “no resiste análisis”.