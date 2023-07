El picante cruce entre Nicolás Distasio y Martín Arévalo: “No vivo de alcahuetear a nadie”

escuchar

Este domingo por la noche, en el programa Pasión por el fútbol (eltrece), los periodistas Nicolás Distasio y Martín Arévalo protagonizaron un picante cruce, en relación a un comentario que hizo el cronista identificado con River Plate, y que provocó la reacción de su compañero.

Al comienzo del envío, Distasio le pidió la palabra al conductor Sebastián Vignolo para lanzar una fuerte sentencia, luego del partido que disputaron el conjunto millonario y San Lorenzo: “En la Argentina se acabaron los equipos grandes y solamente queda uno. A River, San Lorenzo se le mete atrás y le arma línea de siete; Independiente no le patea al arco; Boca no le cruza mitad de cancha; y Racing se le mete atrás. Contra River, los grandes juegan como equipo chico (...). Todos a River le juegan metidos atrás”.

En ese momento, recordó que “antes, River iba a la cancha de San Lorenzo y lo peloteaban”. En disidencia con su colega, Horacio Pagani le retrucó: “San Lorenzo jugó mejor que River, y además, tuvo situaciones. River no tuvo ninguna. Muy bien San Lorenzo. River tiene nueve goles a favor, y ganó siete partidos contra equipos de 10 jugadores, y siempre un poquitito de ayuda. ¿Quién tiene más penales a favor? River. ¿Quién jugó contra equipos con un jugador más? River”, lanzó, con chicana.

A su turno, Distasio respondió que a los jugadores de River “le pegan por generar juego”. Allí, el periodista Martín Arévalo recogió el guante y le dijo a Distasio: “Para hacer una aseveración así tan fuerte, tan de hincha...”. Antes de que pudiera continuar su frase, el cronista identificado con el conjunto millonario lo frenó en secó y le espetó: “No, no, yo soy periodista, eh, no me subestimes, y no vivo de alcahuetear a nadie yo, no adulo a nadie yo, no franeleo a nadie yo”.

Arévalo le dijo a Distasio que habla “como hincha” y su respuesta fue feroz

“Pará, Nico, yo te escuché: ¡ganó dos títulos locales en los últimos ocho años!”, le respondió Arévalo, efusivo. “Dale, Martín, hacete cargo que, desde Guillermo Barros Schelotto para acá, Boca no lo tocó nunca a River”, replicó Distasio.

Insistente en su posición, Arévalo le reiteró la chicana a su compañero: “Tenés que ir al bar a hablar como hincha, si querés, porque para decir que River es el único equipo que existe...”. Sin ánimos de seguir polemizando, su colega retrucó: “Es mi opinión: si no te gusta, buscate una vos. Analizo el fútbol”. “No, no es una opinión: es denostar a todos los demás equipos”, cerró, sin bajar la guardia, el columnista que cubre la actualidad del conjunto xeneieze.

Un rato después, con el clima más distendido, Distasio gritó: “¡Atáquenlo una vez a River, que queremos ver a Armani atajar! Están todos metidos atrás”. El equipo de Martín Demichelis empató 0-0 frente a San Lorenzo, en el estadio Pedro Bidegain. Esta semana, el club de Núñez puede consagrarse campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

LA NACION