escuchar

Este jueves, el columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, realizó un duro comentario acerca del partido que disputaron, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Racing Club y Boca Juniors. El partido terminó igualado 0 a 0 (al igual que en el compromiso de ida), pero el conjunto xeneize clasificó tras imponerse en la tanda de penales.

En ese sentido, desde su rol externo, el “Cabezón” hizo un lapidario análisis sobre los 180 minutos disputados en la Bombonera y el Cilindro de Avellaneda. En tanto, el exdefensor de la selección argentina destacó la importancia de un futbolista de Boca en el triunfo final, y ponderó la “personalidad” de un jugador a la hora de patear su tiro desde los 12 pasos.

El contundente elogio de Ruggeri a un jugador de Boca

Sin dudarlo, el “Cabezón” aseguró que el equipo de Jorge Almirón no hubiera clasificado de instancia de no ser por la presencia en el campo de juego de un futbolista en particular. Siempre elogioso de su trabajo, en esta ocasión, fue un paso más allá y no dudó en destacar su rol en el equipo xeneize. “Yo creo que, sin Rojo, Boca no hubiera ganado”, aseguró el ex zaguero central, quien jugaba en la misma posición que Marcos. “Me parece que es el mejor de todos”, añadió el comentarista deportivo.

Al mismo tiempo, indicó que “para estos partidos necesitás tener en la cancha a algunos de estos individuos”. Al margen de sus virtudes deportivas, resaltó su gestión de las emociones, y lo graficó en el diálogo que tuvo con el árbitro del encuentro, Andrés Matonte.

Marcos Rojo anotó el penal definitivo en el triunfo contra Racing Anibal Greco

A su turno, Damián Manusovich, excompañero de Ruggeri en San Lorenzo, comparó a Rojo con el propio Oscar. “Todos íbamos atrás de él y él nos llevaba para delante. Íbamos atrás de él como bandera. Hacía cosas que ni él se daba cuenta. Se le transformaba la cara, se volvía loco”.

Ruggeri, lapidario con el nivel mostrado por Racing y Boca

Al comienzo del programa, el exdeportista fue muy crítico con el rendimiento de ambos equipos en los 180 minutos de la serie. “Malísimo el partido. Muy malo el partido. Malos los 180 minutos. El partido fue malo para el que se sienta a ver un partido de Copa Libertadores en esta instancia, dos equipos argentinos, dos equipos grandes”.

En ese momento, la periodista Morena Beltrán le preguntó: “¿Esperabas otra cosa?”. “Yo, esperaba otra cosa”, replicó Ruggeri sin dudar. Más adelante, Mariano Closs volvió a inquirirlo en ese sentido, y Ruggeri profundizó en su idea. “Yo pensaba que Racing, en la cancha de Racing, iba a ser distinto”.

Ruggeri destacó la "personalidad" de Zeballos para patear el primer penal de la serie contra Racing Anibal Greco

Por último, le dedicó un elogioso comentario al futbolista Exequiel Zeballos. “La personalidad. Eso tengo que destacar. Cuando empezaron los penales, que pusieron a Zeballos en el primero. Debe ser el más chico de la cancha. Agarró la pelota y pateó el penal con una calidad... ¡El primero! Encima, había entrado. No jugó mucho”, señaló.