La respuesta de Georgina Rodríguez sobre sus ganas de casarse con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez es mucho más para el mundo del espectáculo que la novia de Cristiano Ronaldo. La emprendedora nacida en Argentina tiene ahora su propia serie de Netflix donde recorre diferentes aspectos de su vida, incluido su costado emprendedor, aunque claramente no escapa a las cuestiones relacionadas al delantero del Manchester United.

Georgina y Cristiano están en pareja y tienen una hija de tres Instagram @georginagio

La plataforma de streaming acaba de publicar el primer tráiler de “Soy Georgina”, la producción audiovisual sobre la modelo que tiene una hija de tres años con el futbolista y se convirtió en un ícono de las redes sociales. “Muchos conocen su nombre pero pocos saben su historia. Georgina Rodríguez muestra su vida en el nuevo reality”, promocionan desde Netflix.

En el nuevo adelanto que dura un minuto, se observan diferentes imágenes de su día a día: fiestas, eventos, momentos con amigos, yates, aviones y hasta conversaciones íntimas. En una de ellas los amigos de la emprendedora le hacen una particular pregunta.

Adelanto de la serie de Netflix de la novia de Cristiano Ronaldo

“ ¿La boda? ¿La boda? ”, le consulta un amigo durante un vuelo. Ella, nerviosa, se toca la cabeza y contesta: “ No... no depende de mí. Ojalá ”. De esta forma, la modelo reveló sus ganas de casarse con el astro portugués, quien también aparece en varias escenas de la serie que todavía no tiene fecha de estreno.

Lo cierto es que Georgina y Cristiano ya son toda una familia, dado que ella cuida también de los hijos que no comparte con su novio y aparentemente lo hacen con mucho amor, según manifestó la propia madre de CR7, Dolores Aveiro.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se mudaron a Manchester con toda la familia Instagram @geogrinagio

Ahora quedará esperar al estreno de la serie para conocer más aspectos de la intimidad de la pareja y quizás aguardar unos meses hasta que el crack del Manchester United compre un anillo y le proponga a su novia porque, como dijo Rodríguez, si hay casamiento o no, no depende de ella.