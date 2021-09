La particular obra de arte en pleno París que llamó la atención de Leo Messi

Mientras los medios de comunicación del mundo hablan de su nuevo parte médico, Lionel Messi se distrae recorriendo las calles de París y todavía se asombra por las espectaculares atracciones de la ciudad que recibe a millones de turistas por año.

Este viernes, cuando se confirmó el estado de su rodilla izquierda por el que se teme su presencia del martes con el Paris Saint-Germain en el duelo de Champions League ante el Manchester City, La Pulga estuvo de paso por uno de los puntos más concurridos de la capital francesa: la avenida Champs Elysées.

Allí se encuentra el Arco de Triunfo, uno de los monumentos más emblemáticos de París que homenajea a todas las personas que murieron en la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Messi fotografió la imponente construcción y lo subió a sus stories.

La foto que Messi subió del Arco de Triunfo intervenido Instagram @leomessi

Sin embargo, aunque puede haber parecido una postal más, el Arco lucía un aspecto distinto, que fue lo que probablemente llevó al delantero a capturarlo por lo llamativo de su apariencia. Es que estos días el ícono parisino se encuentra envuelto por una espectacular obra de arte.

Desde el 18 de septiembre y hasta el 3 de octubre, el monumento estará cubierto de veinticinco mil metros cuadrados de tela azul plateada reciclable agarrada con 3.000 metros de cuerda roja. Esta obra es póstuma de los artistas Christo y Jean-Claude. Su nombre es “l’Arc de Triomphe, Wrapped”.

No es la primera vez que un edificio de una emblemática ciudad está envuelto de esta forma. Es que Christo dedicó más de 50 años a hacer este tipo de arte y se basaba en un concepto de libertad que describía: “Todos estos proyectos son irracionales, inútiles. Nadie los necesita. Existen en su tiempo, imposibles de ser repetidos. Ese es su poder. No pueden ser comprados, no se pueden volver a ver”.