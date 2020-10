La respuesta del "Pollo" Vignolo a Matías Bertolotti: "Que no le pifie un granizo"

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, le respondió al meteorólogo de Todo Noticias, Matías Bertolotti, quien había cruzado al periodista deportivo por no criticar debidamente a la Selección Argentina.

"Cómo le gusta al periodismo... ¿Sabés a quién me hacés acordar? Al Pollo, al mediodía. 'Yo quiero a la Argentina, apoyemos a la Selección'. A ver, todos apoyamos a la Selección, pero si hay que criticar, ustedes que son periodistas deportivos, critiquen", le dijo Bertolotti al columnista deportivo de TN, Leo Paradizo, en una discusión sobre el nivel del combinado Albiceleste tras su debut en las Eliminatorias Sudamericanas 2022 ante Ecuador por 1-0.

En la emisión del lunes del envío de ESPN 2, Vignolo se descargó: "No soy arengador del seleccionado argentino, pero la verdad, trato de tirar para adelante. Sé que le jode mucho al meteorólogo, el señor Bertolotti", indicó el relator de fútbol.

En ese sentido, el animador televisivo dijo que él no trata "de discutir con Bertolotti si viene una tormenta o no, si va a haber granizo o no. Porque cada uno en su tema, Bertolotti. Me mató. Y los medios se ocuparon".

Finalmente, el narrador concluyó: "Pero igual, está todo bien. Que no le pifie un granizo. Que no tenga un tipo que no le diga: el pronóstico no lo dijo. Uno. Porque dice que yo soy arengador del seleccionado argentino. De un tipo al que yo apreciaba. Lo voy a seguir apreciando por eso. Basta Bertolotti de matarme", cerró, entre risas.