La agenda de la TV del viernes: el sorteo del Mundial 2026 y las prácticas del GP de Abu Dhabi

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 5 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

12 Sorteo del Mundial 2026. TyC Sports, DSports, Telefe y Picado TV

Bundesliga

16.30 Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach. Disney+ Premium

Bundesliga 2

14.30 Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04. Fox Sports

Championship

16.30 Hull City vs Middlesbrough. Fox Sports

Ligue 1

15 Brest vs. Mónaco. Disney+ Premium

17 Lille vs Olympique de Marsella. ESPN 2

Liga de España

17 Oviedo vs. Mallorca. DSports+ (1613)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

6.30 Práctica 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Disney+ y Fox Sports

10 Práctica 2 del Gran Premio de Abu Dhabi. Disney+ y Fox Sports

Franco Colapinto comienza la acción en Abu Dhabi Instagram (@alpinef1team)

BÁSQUETBOL

La Euroliga

16 Estrella Roja vs. Barcelona. DSports (1616)

16.15 Panathinaikos vs. Valencia. DSports (1617)

TENIS

Ultimate Tennis Showdown

15 Ugo Humbert vs. David Goffin, desde Londres. Dsports 2 (1612)

16 Andrey Rublev vs. Tomas Machac. Dsports 2 (1612)

17 Alex de Minaur vs. Adrian Mannarino. Dsports 2 (1612)

18 Casper Ruud vs. Francisco Cerúndolo. Dsports 2 (1612)

Francisco Cerúndolo, presente en la exhibición que se juega en Londres TIZIANA FABI� - AFP�

VÓLEIBOL

Liga Argentina

15 River vs. Monteros. Fox Sports 2

18 San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia. Fox Sports 2

21 Boca vs. Waiven. Fox Sports

GOLF

2025 World Champions Cup