La agenda de la TV del viernes: el sorteo del Mundial 2026 y las prácticas del GP de Abu Dhabi

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

El sorteo de Mundial 2026 se realizará en Washington, Estados Unidos
El sorteo de Mundial 2026 se realizará en Washington, Estados Unidos

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 5 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

  • 12 Sorteo del Mundial 2026. TyC Sports, DSports, Telefe y Picado TV

Bundesliga

  • 16.30 Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach. Disney+ Premium

Bundesliga 2

  • 14.30 Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04. Fox Sports

Championship

  • 16.30 Hull City vs Middlesbrough. Fox Sports

Ligue 1

  • 15 Brest vs. Mónaco. Disney+ Premium
  • 17 Lille vs Olympique de Marsella. ESPN 2

Liga de España

  • 17 Oviedo vs. Mallorca. DSports+ (1613)

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 6.30 Práctica 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Disney+ y Fox Sports
  • 10 Práctica 2 del Gran Premio de Abu Dhabi. Disney+ y Fox Sports
Franco Colapinto comienza la acción en Abu Dhabi
Franco Colapinto comienza la acción en Abu Dhabi

BÁSQUETBOL

La Euroliga

  • 16 Estrella Roja vs. Barcelona. DSports (1616)
  • 16.15 Panathinaikos vs. Valencia. DSports (1617)

TENIS

Ultimate Tennis Showdown

  • 15 Ugo Humbert vs. David Goffin, desde Londres. Dsports 2 (1612)
  • 16 Andrey Rublev vs. Tomas Machac. Dsports 2 (1612)
  • 17 Alex de Minaur vs. Adrian Mannarino. Dsports 2 (1612)
  • 18 Casper Ruud vs. Francisco Cerúndolo. Dsports 2 (1612)
Francisco Cerúndolo, presente en la exhibición que se juega en Londres
Francisco Cerúndolo, presente en la exhibición que se juega en Londres

VÓLEIBOL

Liga Argentina

  • 15 River vs. Monteros. Fox Sports 2
  • 18 San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia. Fox Sports 2
  • 21 Boca vs. Waiven. Fox Sports

GOLF

2025 World Champions Cup

  • 14 El segundo día de acción. ESPN 3
