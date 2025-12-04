La agenda de la TV del viernes: el sorteo del Mundial 2026 y las prácticas del GP de Abu Dhabi
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
- 12 Sorteo del Mundial 2026. TyC Sports, DSports, Telefe y Picado TV
Bundesliga
- 16.30 Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach. Disney+ Premium
Bundesliga 2
- 14.30 Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04. Fox Sports
Championship
- 16.30 Hull City vs Middlesbrough. Fox Sports
Ligue 1
- 15 Brest vs. Mónaco. Disney+ Premium
- 17 Lille vs Olympique de Marsella. ESPN 2
Liga de España
- 17 Oviedo vs. Mallorca. DSports+ (1613)
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 6.30 Práctica 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Disney+ y Fox Sports
- 10 Práctica 2 del Gran Premio de Abu Dhabi. Disney+ y Fox Sports
BÁSQUETBOL
La Euroliga
- 16 Estrella Roja vs. Barcelona. DSports (1616)
- 16.15 Panathinaikos vs. Valencia. DSports (1617)
TENIS
Ultimate Tennis Showdown
- 15 Ugo Humbert vs. David Goffin, desde Londres. Dsports 2 (1612)
- 16 Andrey Rublev vs. Tomas Machac. Dsports 2 (1612)
- 17 Alex de Minaur vs. Adrian Mannarino. Dsports 2 (1612)
- 18 Casper Ruud vs. Francisco Cerúndolo. Dsports 2 (1612)
VÓLEIBOL
Liga Argentina
- 15 River vs. Monteros. Fox Sports 2
- 18 San Lorenzo vs. Tucumán de Gimnasia. Fox Sports 2
- 21 Boca vs. Waiven. Fox Sports
GOLF
2025 World Champions Cup
- 14 El segundo día de acción. ESPN 3
