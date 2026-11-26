La delegación argentina que participará del Campeonato Sudamericano Infanto Juvenil de Gimnasia Artística en Bolivia vivió un verdadero periplo para llegar al vecino país. Lo que debía ser un vuelo de rutina desde Ezeiza hacia Santa Cruz de la Sierra se convirtió en un suplicio de 30 horas de incertidumbre, cambios de horario y denuncias por falta de asistencia a decenas de deportistas que tienen entre 10 y 17 años.

“Los chicos estuvieron desde el miércoles tirados en el piso por todo el aeropuerto”, afirmó Cristina Szyszka, profesora nacional de Educación Física e integrante del contingente de la Selección Argentina de Gimnasia Artística.

“Todo un desastre y una vergüenza”, expresó desde al avión en diálogo con LA NACION, minutos antes de despegar tras una demora de más de 24 horas.

El drama de una delegación argentina de gimnasia para llegar al Sudamericano: 30 horas varados en Ezeiza y denuncias contra BOA

Después de una larga espera, la delegación finalmente pudo embarcar este jueves por la tarde justo apenas a tiempo para llegar a la la competencia, que arranca este viernes.

Pero el alivio por haber conseguido abordar el vuelo no disipó el malestar de entrenadores y familiares, que cuestionaron duramente a la aerolínea Boliviana de Aviación (BOA) por el trato recibido y advirtieron sobre las consecuencias de la demora.

Según señalaron, la espera obligó a los atletas a perderse la inauguración de la competencia, las jornadas clave de entrenamiento y reconocimiento de aparatos, además de afrontar el torneo con el correspondiente estrés y desgaste emocional y mental.

“Este retraso significa llegar con un agotamiento físico y mental enorme y, sobre todo, hacerlo después de haber vivido una situación de angustia y y falta total de contención”, remarcó la delegación en un comunicado.

La delegación estuvo varada y la entrenadora se quejó desde las redes sociales

Según relató Cristina Szyszka, el vuelo estaba previsto para el miércoles a las 14.55. Inicialmente, las demoras fueron atribuidas a cuestiones climáticas. Pero más tarde la compañía informó que había surgido un problema técnico en la aeronave.

“Encontraron una falla técnica por un objeto en la pista, según un comunicado de BOA, pero tuvieron que traer un repuesto de Bolivia para arreglarlo”, explicó.

La entrenadora cuestionó especialmente el manejo de la información durante la espera. Según contó, mientras los pasajeros esperaban en el aeropuerto por novedades, la tripulación ya sabía que el vuelo no partiría en el horario previsto.

“La tripulación ya estaba en el hotel mientras a nosotros nos tuvieron hasta la 1 de la mañana acá con los nenes. Solo nos dieron un sándwich y una coca”, recriminó Szyszka.

Según relató, recién después de insistentes reclamos algunos integrantes de la delegación recibieron asistencia para regresar a sus domicilios o conseguir alojamiento.

“Después de mucho pelear”, según dijo, BOA reconoció el costo de remises para parte de algunos pasajeros. Quienes residían en la ciudad de Buenos Aires pudieron volver a sus casas para pasar la noche, mientras que la situación de los viajeros del interior debió resolverse con la intervención de la Confederación Argentina de Gimnasia.

Dese la delegación cuestionaron la "falta de humanidad" por parte de la aerolínea

La incertidumbre continuó durante la mañana de este jueves. Los pasajeros fueron citados a las 9 para embarcar a las 11, aunque una vez en el aeropuerto volvieron a recibir información contradictoria sobre el estado de la aeronave.

“Nos dijeron que todavía no estaba lista, que todavía faltaba una evaluación técnica y después nos decían que no se sabía”, relató Szyszka.

Mientras tanto, dirigentes, entrenadores y familiares intentaban encontrar alternativas para evitar que los gimnastas perdieran la competencia. “Estábamos tratando de gestionar vía Confederación Argentina de Gimnasia o ENARD un vuelo privado o algo para que los chicos llegaran a la competencia”, explicó.

Las cuestionamientos

En el comunicado difundido por familiares de los deportistas también se destacó que los participantes afrontaron por cuenta propia los costos del viaje, ya que en estas categorías la participación no cuenta con financiamiento estatal.

Señalaron además que la falta de definiciones impidió organizar adecuadamente el descanso de los atletas. “Hicieron todo para no pagar un hotel cercano ni trasladarnos con los chicos”, se quejó la entrenadora.

La situación comenzó a destrabarse recién durante la tarde de este jueves. Tras una nueva revisión técnica de la aeronave, la compañía informó que el avión estaba en condiciones de operar.

“Finalmente hoy a las 4 de la tarde nos dijeron que el avión estaba listo”, contó Szyszka.

Y agregó: “Después que nosotros empezamos a aplaudir y a cantar ‘Queremos viajar, queremos viajar’, ahí logramos embarcar”, concluyó.

Cómo sigue

Aunque finalmente lograron viajar a Bolivia, la delegación sostuvo en el comunicado que el reclamo no se limitaba a la demora del vuelo sino a la falta de “humanidad” durante toda la espera.

Quejas por las redes sociales

“Estamos hablando de chicos que entrenan durante todo el año, que hacen enormes sacrificios personales y familiares, que dedican gran parte de su infancia al deporte y que hoy se encuentran atravesando una situación de absoluto desamparo”, manifestaron.

Y concluyeron: “Representar a la Argentina debería ser un orgullo, no una experiencia de abandono”.