La Superliga suma cada vez más aspirantes al título. Argentinos es el líder, mientras que Boca y River aparecen como escoltas. Y ahora es Lanús el equipo que se sumó a la misma línea de los dos clubes más grandes del fútbol argentino, tras su agónica victoria sobre Huracán por 1 a 0, gracias al gol de Pedro De la Vega a tres minutos del final.

Lanús, conducido por Luis Zubeldía y con tres victorias consecutivas, también es un juego de extremos si se habla de las edades del plantel. Allí está el goleador José Sand con 39 años, pero también asoma Alexander Bernabei, que con 19 fue titular en el último partido ante el Globo y había debutado en primera división con un gol a Talleres, en la 10° jornada.

El delantero oriundo de Cañada de Gómez (Santa Fe) llegó a la pensión del club granate a los 13 años y trae consigo el recuerdo de una dura infancia. "Mi mamá no podía darme de comer porque no tenía dinero. Entonces, todas las noches me tomaba un mate cocido con pan duro de dos días pasados. A veces ni comía directamente. Me bañaba dentro de un fuentón", reveló al diario Olé Bernabei, que se crió básicamente con su abuelo y a quien le regaló su camiseta tras aquel debut en Córdoba.

A los 11 años se fue a vivir con su madre al campo y, según comenta a Olé, aprendió muchas cosas: "Trabajaba ordeñando vacas, descargaba bolsas de arena y cemento. Éramos 15 en la casa y yo tenía que conseguir plata para que comieran mi vieja y mi hermana. La casa de mi vieja queda justo frente de un cementerio y me acuerdo de que si se presentaba algún entierro, cuidaba autos o iba y veía si podía ganar unos mangos".

Sand y Bernabei, en el festejo de un gol ante Talleres en Córdoba Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Sus vivencias de la infancia también revelan las carencias por las que tuvo que atravesar: "Con los días de lluvia aprovechaba para ir a jugar al barro. Yo era muy callejero, salía del colegio y no volvía hasta las 23. Mi abuelo me retaba, pero yo me iba a cazar o pescar por ahí. Cazaba palomas, iguanas o pescaba, obvio que después a la noche comíamos eso, contó. Y elevó un sueño para estos días de realización deportiva: "Quiero ayudar a mi abuelo en lo que necesite. Yo lo dejé solo, vivía con él y cuando me fui quedó en la casa viviendo sin nadie que lo cuide. Yo le daba una mano muy grande; le cocinaba, hacía mandados. Todo siempre para él".

¿Cómo juega Bernabei? Es zurdo y solía ser lateral por el sector izquierdo. Con el tiempo, pateó hacia adelante. Primero, como volante, un incansable ida y vuelta, con la doble función de la marca y la proyección. Tiempo después, un atrevido, se instaló como una suerte de clásico puntero, siempre por ese mismo sector. No es alto: mide 1,69m. Es hábil, punzante. Y ahora disfruta de un gran presente personal y con su equipo.