Las imágenes de la despedida de Jorge Messi en Rosario

Este domingo al mediodía se dieron a conocer las primeras imágenes del velatorio de Jorge Messi, padre del 10 de la selección, en el cementerio El Prado. Acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y parte de su familia, el capitán participó de la ceremonia íntima y privada que comenzó esta mañana.

Ubicado en la localidad de Pérez, el cementerio amaneció rodeado de un estricto operativo de seguridad para evitar disturbios que pudieran molestar a la familia. Apenas pasadas las 12, con las puertas cerradas y el ingreso habilitado únicamente para vehículos autorizados, el círculo más cercano abandonó el predio.

Messi había llegado a la Argentina este sábado a bordo de su avión privado, que aterrizó en el Aeropuerto de Rosario, tras viajar de urgencia desde Fort Lauderdale luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento.

Jorge Messi murió este sábado a las 2 de la madrugada, a los 68 años, en el Sanatorio Centro de Rosario, en donde estaba internado tras el agravamiento de una enfermedad. En junio se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.

Las imágenes del velatorio

Messi, en el entierro de su padre Rodrigo Abd - AP

En el cementerio El Prado, que cuenta con dos accesos, muchos fanáticos esperaban la llegada de Lionel Messi para saludarlo y expresarle sus condolencias.

En este marco, en las rejas de entrada que daban a la calle comenzaron a acumularse carteles que rezaban “Fuerza flia (familia) Messi” o “Fuerza Messi, te amo siempre”, que acompañaron una corona floral.

Los mensajes de los hinchas para Messi LUIS ROBAYO - AFP

Antonela Roccuzzo llegó para acompañar a Messi en la despedida de su suegro. Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

Antonela Rocuzzo en el entierro de Jorge Messi, en Rosario LUIS ROBAYO - AFP

Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que Jorge Messi murió este sábado 8 de agosto. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, escribieron y remarcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Una imagen de la capilla del cementerio El Prado, en Rosario, donde despiden a Jorge Messi LUIS ROBAYO - AFP

El delicado estado de salud de Jorge Messi se hizo público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Tras marcar su primer gol en el debut contra Argelia, Lionel rompió en un desolador llanto. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, dijo sobre sus lágrimas, sin dar muchos detalles.

En medio de las especulaciones, semanas atrás comenzó a circular una versión sobre la salud de Jorge Messi que hizo quela propia familia del futbolista lanzara un comunicado en el que expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Fue allí donde, además, revelaron que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”.