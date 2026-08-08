De qué murió Jorge Messi, el padre de Lionel

Una dura noticia volvió a sacudir al mundo del deporte: murió Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años. Según pudo saber LA NACIÓN, falleció en el sanatorio de Rosario, donde estaba internado. En junio se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

El padre de Lionel murió en un sanatorio de Rosario donde estaba internado

Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que Jorge Messi murió este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, escribieron y remarcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El comunicado del sanatorio por la muerte de Jorge Messi captura

Durante la mañana de este sábado, Newell’s Old Boys, equipo del que era hincha, le dedicó un sentido mensaje de despedida. “Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores”, expresaron y extendieron su cariño a toda la familia Messi.

El comunicado de Newell's por la muerte de Jorge Messi

El delicado estado de salud de Jorge Messi se hizo público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Tras marcar su primer gol en el debut contra Argelia, Lionel rompió en un desolador llanto. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, dijo sobre sus lágrimas, sin dar muchos detalles.

En medio de las especulaciones, semanas atrás comenzó a circular una versión sobre la salud de Jorge Messi que hizo que la propia familia del futbolista lanzara un comunicado en el que expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Fue allí donde, además, revelaron que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”.

El comunicado que publicó la familia Messi para aclarar las especulaciones sobre la salud de Jorge

Por este motivo, ni él ni Celia Cuccittini viajaron a los Estados Unidos a acompañar a Lionel durante el Mundial, tal y como lo hicieron en las ediciones anteriores. Estuvo internado en un centro de salud porteño y el 22 de junio, Ángel de Brito informó en LAM (América TV) que Jorge había recibido el alta médica y estaba recuperándose en su casa de Rosario. Dos días después de la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi aterrizó en su ciudad natal con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro y juntos se instalaron en su casa de la localidad de Funes, Gran Rosario, para descansar y pasar tiempo con sus seres queridos. Luego, debió regresar a Miami para cumplir con sus compromisos laborales.