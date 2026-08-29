Las Leonas vs. Países Bajos, por la final del Mundial de hockey sobre césped, en vivo
La selección argentina busca la tercera coronación de su historia; televisan ESPN2 y Disney+
Primera vez en este estadio en lo que va del Mundial
Las Leonas jugaron todo el Mundial en el Belfius Hockey Arena de Wavre, en Bélgica, acorde con el fixture. La preocupación está en que nunca, en lo que va del Mundial, pudieron probar la carpeta sintética del Wagener Stadium, donde Países Bajos se hace más fuerte que en ningún otro lugar. Seguramente, las chicas no quieren utilizar como excusa la imposibilidad de ensayar en esta superficie , pero deja entrever una falla organizativa del certamen y una ventaja a favor del local.
Lucha Aymar, presente para alentar
Luciana Aymar está presente en el Wagener Stadium para presenciar la final. La mejor jugadora de todos los tiempos señaló a ESPN: “Estoy con muchos nervios, aparte el estadio me recuerda a cuando ganamos el Champion Trophy 2001. Siempre es lindo jugar frente a Países Bajos y una se prepara para estas instancias”. Además, la rosarina habló sobre las características de los equipos: “El rival plantea siempre un partido aguerrido, difícil. Son dos equipos que están muy parejos e hicieron un Mundial muy similar. Argentina tiene que confiar en su juego y estar muy concentradas, porque tenemos esos altibajos a diferencia de Países Bajos, que son frías. Pero veo al equipo con mucha confianza”.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa del Mundo, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de las Leonas. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.
Cómo ver online
El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
Las grandes dominadoras
Países Bajos, el anfitrión y máximo favorito al título, superó a Bélgica en las semifinales, también por la mínima diferencia, con un tanto de Frederique Matla. Ese cruce entre neerlandesas y belgas estuvo marcado por un gol mal anulado a las Panteras Rojas a 4′ del final que, de convalidarse, posiblemente hubiera llevado el partido a los shoot-outs. Las neerlandesas buscarán levantar el trofeo por décima vez en la historia. Son, por amplia diferencia, las máximas ganadoras de todos los tiempos y no pierden un partido de una Copa del Mundo desde hace 16 años, cuando cayeron por 3 a 1 en la final del 2010 frente a, justamente, las Leonas.
La costumbre de figurar en semifinales
La selección argentina se clasificó a la final del Mundial tras derrotar a Australia por 1 a 0 con un gol de Julieta Jankunas. De los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente fueron campeonas del mundo en Perth 2002 y Rosario 2010.
Las Leonas, otra vez en busca de la gloria
Bienvenidos al minuto a minuto de las Leonas vs. Países Bajos, que se enfrentan en la final del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026. El encuentro se disputa desde las 11 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2,como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.
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