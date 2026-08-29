Las Leonas vs. Países Bajos, por la final del Mundial de hockey sobre césped, en vivo

Países Bajos, el anfitrión y máximo favorito al título, superó a Bélgica en las semifinales, también por la mínima diferencia, con un tanto de Frederique Matla. Ese cruce entre neerlandesas y belgas estuvo marcado por un gol mal anulado a las Panteras Rojas a 4′ del final que, de convalidarse, posiblemente hubiera llevado el partido a los shoot-outs. Las neerlandesas buscarán levantar el trofeo por décima vez en la historia. Son, por amplia diferencia, las máximas ganadoras de todos los tiempos y no pierden un partido de una Copa del Mundo desde hace 16 años, cuando cayeron por 3 a 1 en la final del 2010 frente a, justamente, las Leonas.

Países Bajos ganó nueve Copas del Mundo y quiere levantar el trofeo una vez más en la final de este sábado Patrick Post - AP