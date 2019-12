Tras el cruce con Gary Medel y la expulsión frente a Chile, Lionel Messi estalló contra la Conmebol en la Copa América Fuente: AP

Desde Lionel Messi, enfurecido durante la Copa América, hasta los casos de arreglos en el tenis, en el año que Diego Maradona volvió a dirigir en el país. Los contrapuntos y las curiosidades del mundo deportivo en 2019, que comenzó con la tragedia de Emiliano Sala y Marcelo Bielsa convertido en espía en el fútbol inglés.

"No quería ser parte de esta corrupción, fue una falta de respeto. No se permite que la gente disfrute del fútbol". Tras un cruce con el chileno Gary Medel, Messi fue expulsado en el partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil y no estuvo en la entrega de medallas. "No fui por un poco de todo. Repito lo de la corrupción. Quizás esto fue mandado, me pasaron una factura", agregó el 6 de julio.

Leo dijo mucho más. "La Copa está armada para Brasil", aseguró el 6 de julio. La sentencia del crack argentino fue en las horas previas a la final del torneo sudamericano entre los locales y el seleccionado peruano. "Ojalá que ni el VAR ni los árbitros influyan y Perú pueda hacer un buen partido", añadió. Cuatro días antes, en la derrota por 2-0 ante Brasil en semifinales, Leo había dicho: "Se cansaron de cobrar boludeces en la Copa América y hoy ni lo revisaron".

Atrás había quedado, momentáneamente, la ilusión previa al torneo sudamericano, el 31 de mayo. "Quiero ganar algo con la camiseta argentina. Quiero intentarlo todas las veces posibles. Levantarme y volver a intentarlo, ése es el mejor mensaje para los chicos. No sólo para el fútbol, sino para la vida. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo en la selección", completó.

Algunos le salieron al cruce u opinaron de aquel tema que enojó al rosarino. "Considero a Messi un muchacho centrado, pero no podemos enfocarnos en que todo es corrupción", dijo Ricardo Gareca, DT de la selección de Perú, el 7 de julio. Dos días después, el defensor brasileño Dani Alves expresó: "Le faltó el respeto a mi selección. Creo que no tiene razón y no voy a estar de acuerdo aunque sea mi amigo". El explosivo ex arquero paraguayo José Luis Chilavert había aportado nafta al fuego el 3 de ese mes: "El VAR estaba cerrado en Brasil para la Argentina. La Corrupbol sigue facturando. Pan y circo".

Lionel Messi y la selección, una historia de amor y desencuentros Fuente: AP

El 29 de marzo, en medio de las polémicas que se generan alrededor suyo, Messi accedió a su primera entrevista desde que la Argentina había quedado eliminada de Rusia 2018, el capitán confesó una de las situaciones que se le planteaban en el núcleo familiar. "Mi hijo Thiago me preguntó por qué me matan en la Argentina, por qué no me quieren". Por entonces, Thiago, el mayor de los tres niños, tenía 6 años. "¿El himno? Sí, hoy tenía ganas y bueno, lo canté", fue otro tópico que tocó casi tres meses después, el 28 de junio, tras una victoria sobre Venezuela y la clasificación a las semifinales de la Copa.

"No puedo hablar inglés, pero sí de los 24 equipos del campeonato", sentenció Marcelo Bielsa el 16 de enero. El DT reconoció que espió a todos los equipos del Championship, el torneo de segunda división en el que dirige al Leeds, y se generó un gran revuelo antes de jugar con Derby County. No alcanzó para lograr el ascenso, pero durante el torneo generó otro alboroto. "No se lo regalamos, se lo devolvimos", puntualizó el 28 de abril, tras exigirle a sus jugadores que se dejen hacer un gol inmediatamente después de convertir con un rival caído.

Fallamos en la educación, en el morfi, en la salud..., y sin nada de eso tampoco tenés dignidad Luis Zubeldía, DT de Lanús, el 20 de agosto

Alrededor de leyendas como Roger Federer y Tiger Woods se marcaron hitos en referencia a frases pronunciadas. Después de perder por 6-1, 6-2 y 6-2 en apenas 74 minutos el partido por los octavos de final de Wimbledon, el tenista italiano Matteo Berrettini se acercó a la red y al tenderle la mano le susurró al suizo: "Gracias por la lección de tenis, ¿cuánto dinero te debo?". Algo más de cinco meses después, el 19 de diciembre, el argentino Juan Londero comparó al suizo con un superhéroe: "Jugar contra Federer fue como si lo hubiera hecho frente a Superman". Lo del golfista fue una premonición. "Hice 70 las 4 veces que me puse el saco verde, así que es un buen comienzo", analizó el 11 de abril. Su declaración fue al final de la primera jornada del Masters de Augusta. El ex número 1 del mundo llevaba 11 años sin imponerse en un Major y tres días después de esa mención sellaría su quinta conquista en el torneo que había logrado en 1997, 2001, 2002 y 2005, tras firmar la misma cantidad de golpes el primer día.

¿Si pasó lo que tenía que pasar entre Boca y Vélez? Yo creo que sí, pasó el equipo grande Mauro Zárate, el 16 de mayo

No faltaron los contrapuntos entre Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici. "Si el TAS le da la Copa Libertadores a Boca hasta me prendo a los memes", afirmó el primero, presidente de River, el 19 de mayo. Picante en sus análisis y con los reclamos del club xeneize vigentes después de cinco meses de disputada la final en Madrid tras los incidentes en el estadio Monumental, el presidente de River redobló la apuesta sobre la aún incierta resolución del caso. "Sería muy gracioso que vinieran un día y dijeran «esta copa es de Boca», sería el summum del ridículo", completó. Ese mismo día, en la entrevista exclusiva con LA NACION, aseguró: "Gallardo es barato y yo lo veo en River hasta 2021". Ese año, D'Onofrio finaliza su mandato. "Cuando termine con River, me dedicaré a la política. ¿Soñar con ser presidente del país? ¿Por qué no?", manifestó el 23 de octubre.

"Cuando designaron árbitros argentinos congelaron el VAR", se quejó Angelici, el 20 de octubre. Boca y River se cruzaron otra vez por la Copa Libertadores, esta vez en semifinales y nuevamente con el millonario como ganador de la serie. El Tano todavía era el presidente xeneize y adujo que "no intervinieron para no causar una polémica en el arbitraje argentino" en la revancha, en la Bombonera.

El tenis, arde

El tenis tuvo sus capítulos por arreglos de partidos y polémicas declaraciones. "No soy topo ni buchón; no aguanto más", lanzó Marco Trungelliti el 10 de febrero. Tras denunciar un intento de soborno en el circuito, el tenista se desahogó en una entrevista con LA NACION, donde además graficó que tenía la cabeza "como una fogata". El 26 de agosto, agregó sobre el tema: "Hay que sancionar a un montón de entrenadores que están dando vueltas. Todo el mundo sabe que están metidos y nadie hace nada", agregó sobre el tema.

"¿Estamos en medio de una película de mafiosos o algo?". La leyenda John McEnroe, número 1 del mundo en 1980 y uno de los más populares de la historia del tenis, salió en defensa de Trungelliti el 6 de junio. "En el mundo del tenis..., ¿eres un soplón si denuncias la corrupción? ¡Callate la p... boca, Sergiy! ¡Tú y tu maldito Consejo de la ATP deberían levantar una estatua en honor a Marco!", le dijo a Stakhovsky, representante de jugadores. "El jugador que arregla firma un contrato de mediocridad", sumó Daniel Orsanic, el capitán del equipo argentino de Copa Davis en las tres series en las que Trungelliti actuó como sparring lo respaldó. "El que haya cometido fraude tiene que hacerse cargo", avaló el 16 de febrero. En tanto, el suizo Joss Espasandin, que vivió en el país y ayudó a Marco, el 26 de junio sumó su punto de vista: "En Sudamérica, los arreglos de partidos son un problema social".

Nick Kyrgios se mostró irascible en la cancha y en las declaraciones Fuente: AP

Por otro lado, el siempre controvertido australiano Nick Kyrgios expresó el 15 de mayo, desafiante: "En Acapulco salí todas las noches y gané el torneo. No me acostaba nunca antes de las 4.30. Tenía que jugar un partido y en el bolso guardaba la ropa que iba a usar a la noche". Su colega ruso Daniil Medveded le apuntó al público el 31 de agosto luego de vencer al español Feliciano López: "Quiero que todos sepan, cuando se vayan a dormir, que gané gracias a ustedes, que gritaron en mi contra. Cuanto más lo hagan, más voy a ganar. Me dieron la energía".

Diego Schwartzman denunció agresiones en las redes sociales, pero además se quejó del juego de algunos tenistas. "Lo de él no es tenis. Rivales así hacen cualquier cosa", declaró el 23 de marzo sobre Reilly Opelka, de 2,11m, en el Masters de Miami.

Si el otro día fue mi último partido de tenis, hoy no lo sé Juan Martín del Potro, el 21 de junio

Maradona, DT de Gimnasia de La Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Maradona, siempre un show

"Cuando salí a la cancha creí que el corazón se me iba a reventar". En la presentación como entrenador de Gimnasia, en el estadio del Lobo, Diego Maradona volvió a dirigir en un club del fútbol argentino después de 24 años. Desde aquel día, vivió situaciones peculiares en diversos partidos: "Nació malo, es malo y va a morir malo", afirmó el 23 de septiembre sobre Hernán Mastrángelo, el árbitro que cobró un penal inexistente en la caída ante Talleres por 2-1; "Con River no se puede, te esconde la pelota y estás al horno", sostuvo cinco días después, tras la caída por 2-0; "Esto (por el fútbol) es lo que nos da vida", sentenció, al oído de Julio Falcioni, el 29 de noviembre, luego del 1-1 con Banfield, y hasta discutió con la Gata Fernández, jugador de Estudiantes, el 3 de ese mismo mes: "Vos me conocés. No me boludees, eh".

Y dejó más frases con su sello Maradona: "Lo miraba al Chacho... Fue a un teatro de revista o algo así. Bailaba, levantaba los brazos, se peleaba con los árbitros", dijo sobre Eduardo Coudet, el DT de Racing, el 15 de septiembre. "Estamos viendo qué hacer. Nos encantaría traer a Careca o a Van Basten, pero no nos da el cuero", agregó en esa misma conferencia de prensa. Y el 5 de octubre, luego de la victoria por 4-2 en Mendoza, comparó: "Godoy Cruz fue un equipo duro. Las patadas que pegaron me hicieron acordar a Camerún en Italia 90".

Alfaro vs Tevez

"Carlitos tiene mucho para dar. Es nuestro abanderado". Al llegar a la dirección técnica de Boca, el 6 de enero Gustavo Alfaro hizo foco en la importancia de Tevez y agregó: "Ojalá esté para jugar los 90 minutos de cada partido". Nueve meses después, dio por cerrado su ciclo como DT del club tras la eliminación ante River en la Copa Libertadores: "Ahora quiero terminar de la mejor manera estos partidos que nos quedan y después irme a casa a recuperar mi vida".

La relación entre Gustavo Alfaro y Carlos Tevez sufrió un vuelco durante la temporada Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

El final del ciclo los encontró en veredas opuestas. "Alfaro dijo que era su bandera y en dos partidos me puso en el banco", se quejó Carlos Tevez el 16 de diciembre. El ídolo xeneize, relegado por Guillermo Barros Schelotto en 2018, se entusiasmó en el verano con las palabras del nuevo DT, pero terminó jugando mucho menos de lo imaginado y la relación se desgastó. El 13 de julio, el Apache había dicho: "Hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego. Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil era borrarse".

Crecí escuchando que para burlarse de un pibe, le decían 'le pegás como una nena.' Habrá que revisar la frase porque muchas chicas ahora le pegan muy bien Agustina Barroso, el 20 de septiembre

"Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos", fue el audio del futbolista Emiliano Sala a sus amigos por WhatsApp que se hizo viral y estremeció al mundo el 22 de enero. El día anterior se había perdido el rastro de la nave que lo trasportaba desde Francia, donde había ido a despedirse de sus ex compañeros, hasta Gales, tras ser contratado por Cardiff. Su cuerpo fue encontrado en el Canal de la Mancha.

El avión en el que viajaba Emiliano Sala fue encontrado en el fondo del Canal de la Mancha Fuente: Archivo

"El fútbol ha perdido gente auténtica, parecemos actores", se lamentó Mauricio Pochettino el 8 de mayo. Apenas unas horas antes de que Tottenham le ganara por 3-2 a Ajax un partido inolvidable, como visitante, y se clasificara por primera vez a la final de la Champions League, el por entonces DT del conjunto inglés ofreció su mirada sobre el deporte en el que antes fue futbolista. Aunque su equipo perdió el juego decisivo (y meses más tarde sería incluso despedido y reemplazado por José Mourinho), otras dos glorias argentinas del club subrayaron su trabajo al frente de los Spurs. Osvaldo Ardiles señaló que "es excepcional, cambió la historia de Tottenham" y su compinche Ricardo Villa, con el que compartió además el plantel argentino campeón del mundo en 1978, destacó que Pochettino "revolucionó al club y humanizó al fútbol".

Algunos dicen que logramos el ascenso a la B Nacional porque mi papá está en la AFA y eso me da mucha bronca Iván Tapia, Presidente de Barracas Central e hijo de Chiqui Tapia, el 25 de abril

Antes y después del subcampeonato del mundo en China logrado por el seleccionado argentino, Luis Scola y el DT Sergio Hernández dejaron frases con un sentido más allá de lo deportivo. "Los logros son un accidente. Por eso me preocupo por dejarles otros valores a mis hijos", dijo el primero, el 26 de febrero, al borde de los 40 años. "No perdimos la medalla de oro, ganamos la de plata", sacó pecho el entrenador, el 15 de septiembre, tras la derrota con España en el juego decisivo de la Copa del Mundo.

Los partidos de las vidas de Riquelme y Gallardo

"No es una revancha, yo ahora no juego. Cuando jugué, gané y después, también al Real Madrid". Lo dijo Juan Román Riquelme el 17 de septiembre. El ex campeón del mundo con Boca ante los españoles se posicionó ante el duelo por la Copa Libertadores entre el xeneize y River, en semifinales, entre otras frases. "El partido de mi vida lo jugué en Madrid; este es importante, pero sólo un desafío más", diría Marcelo Gallardo el 22 de octubre. El DT de River marcó la diferencia entre la final de la Libertadores 2018 y la semifinal de 2019. Y el 8 de noviembre, fue irónico con Riquelme, que había dicho que el Muñeco era un genio pero no ganó todo como Carlos Bianchi: "Román tiene tiempo para comer asado, hablar y analizar de fútbol, mientras que yo tengo que analizar los partidos que tenemos por delante".

Muchos chicos necesitan un abrazo. por eso, somos Entrenadores, psicólogos y padres Fernando Batista, DT del sub 20 argentino, el 21 de mayo

El enigma Schumacher

En medio del hermetismo alrededor de Michael Schumacher desde su accidente el 30 de diciembre de 2013 en una pista de esquí, el director de un hospital en París salió al cruce de versiones que indicaban que allí lo sometían a un tratamiento de células madre. "Yo no hago milagros. Con mi equipo no estamos haciendo ningún experimento", se molestó Philippe Menasché, el 30 de septiembre. Y Wili Weber, ex representante del piloto alemán, rompió el silencio: "No me dejan verlo a Schumacher, tienen miedo de que cuente la verdad".

Además, en relación a diversos deportes, quedaron grabadas las siguientes exposiciones:

"Lo que pasa es que de noche no tengo sueño, entonces me gusta salir a tomar algo. Todas las noches, con amigos. Y si un amigo me dice que no, que es mejor que me quede durmiendo, salgo igual". (El futbolista Ricardo Centurión , el 5 de abril)

, el 5 de abril) "Si Ginóbili no hubiese estado cerca, yo tendría 10 anillos de la NBA y no cinco". (El ex basquetbolista Kobe Bryant , el 17 de septiembre)

, el 17 de septiembre) "En Sudamérica confundimos pasión con salvajismo". ( Alejandro Domínguez , presidente de la Conmebol, el 3 de febrero)

, presidente de la Conmebol, el 3 de febrero) "Nada es fácil ordenar en la Argentina: ni la selección ni nada". (El DT Diego Simeone , el 25 de junio)

, el 25 de junio) "El mejor técnico que tuve fue (Jorge) Almirón y el peor, Falcioni, que no me dejó nada". (El goleador de Lanús J osé Sand , el 30 de enero)

, el 30 de enero) "No quiero que lo que pase con los Pumas empañe lo de los Jaguares". ( Gonzalo Quesada , el 1 de junio, tras su exclusión del staff para el Mundial de Japón)

, el 1 de junio, tras su exclusión del staff para el Mundial de Japón) "Voy a seguir en la selección hasta que me echen". (El futbolista Ángel Di María , el 11 de junio)

, el 11 de junio) "Cuando quien admirás se convierte en tu rival, significa que vas por el buen camino". (La nadadora Delfina Pignatiello , el 15 de junio, luego de consagrarse campeona en Barcelona, con récord sudamericano)

, el 15 de junio, luego de consagrarse campeona en Barcelona, con récord sudamericano) "Hay tres genios en el fútbol: Pelé, Maradona y Messi. Al final, Messi es algo más. Inventa cosas que otros no ven. Ronaldo se ha convertido en un campeón, pero no en un genio". (el DT italiano Fabio Capello , el 24 de septiembre)

, el 24 de septiembre) "Me dan asco los árbitros que piden camisetas de los jugadores". (El ex árbitro Javier Castrilli , el 25 de septiembre)

, el 25 de septiembre) "Si trabajamos bien, no tengo dudas de que podemos llegar a tener una gira de un equipo de la NBA en la Argentina. El mercado argentino de la NBA es muy grande, pero evidentemente algo falla". ( Marcelo Tinelli , el 9 de octubre)

, el 9 de octubre) "¡Felicidad plena! Viajamos 19.000 kilómetros para darle la bienvenida a Javier a la familia Pincha. ¡Estudiantes es tu casa, Mascherano!". ( Juan Sebastián Verón , el presidente Pincha, el 23 de noviembre)

, el presidente Pincha, el 23 de noviembre) "Creo que es el momento justo para retirarme. Las decisiones tomadas en el momento justo están bien tomadas". (El jockey Pablo Falero , el 16 de diciembre)

, el 16 de diciembre) "Prefiero irme tres días menos de vacaciones, pero que los chicos de Simoca tengan juguetes". (El delantero Luis "El Pulga" Rodríguez , el 17 de diciembre)

, el 17 de diciembre) "Si sumara todo lo que gané afuera tendría más de 20 Abiertos de Palermo". (El polista Adolfo Cambiaso, el 26 de diciembre)