Maradona criticó a Espinoza: "Es un mentiroso, un cobarde" Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de noviembre de 2019 • 22:10

Luego del partido ante Banfield (1-1), Diego Armando Maradona arremetió contra el árbitro Fernando Espinoza. "El pibe (el arquero Insfrán) no le hizo penal. Y lo hice debutar hoy. ¿Estos muchachos no leen? ¿Patoruzito, Billiken? O ve menos que Andrea Bocelli", ironizó el ídolo en la conferencia de prensa posterior al encuentro, disputado en el estadio Florencio Sola, de Banfield. El entrenador del Lobo añadió: "Les decís las cosas y parece que son Servini de Cubría. Les decías algo y te mandan en cana como loco acá".

Las críticas contra el árbitro, que incidió en el resultado, continuaron. "Espinoza es un desastre. Quiero hacerles un resumen. Nos comimos el penal contra Talleres, que no fue. Con Arsenal estuvimos ahí. No nos dio una ganada. Hoy resulta que cuando cobra el penal mira al línea y al cuarto árbitro, porque no sabía qué había pasado. Estaba de frente. Es un mentiroso y un cobarde. Yo no te digo que me regales un penal a mí, pero no me tires para atrás, hermano. Porque los pibes se merecen todo lo que pusieron hoy y más".

El show de Maradona contra Espinoza

Maradona insistió: "Aguantamos 10 contra 11 todo un tiempo. El presidente no lo hace, pero yo sí voy a vigilantear: el verdadero penal es el que no le cobran a Gimnasia, no el de Banfield. Con las adversidades que tuvimos fue un alivio no perder, porque fue descomunal el esfuerzo de los muchachos".

Antes de arremeter contra el árbitro, Maradona había vivido su momento emotivo de la noche con dos referentes de Banfield. Por un lado, se fundió en un largo abrazo con Julio Falcioni, antes y después del encuentro. Por el otro, le pidió su camiseta a Jesús Dátolo, autor del empate del Taladro. "Dame la camiseta. No te hagas el boludo", le reclamó el ídolo entre sonrisas al futbolista de Banfield.

Antes, y pese a que Falcioni apenas tenía un hilo de voz, ambos referentes se abrazaron. "Cualquier cosa que necesites, yo estoy en Buenos Aires", le recordó el Pelusa 10 al otro Pelusa, el exarquero. "¿Quién es más Pelusa de los dos?", le preguntó Maradona al momento de abrazar a su colega banfileño. Siempre entre risas. Siempre en un clima de alegría. "El fútbol te da vida", le recordó Falcioni. Y Diego asintió.

El saludo entre Falcioni y Maradona: rivales como jugadores, hace cuatro décadas; adversarios este viernes como entrenadores Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo