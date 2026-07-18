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Las exclusivas vacaciones de Diego Forlán y Paz Cardoso en República Dominicana: “Días inolvidables”
El exfutbolista uruguayo y su esposa disfrutaron de un descanso caribeño junto a sus cuatro hijos; las imágenes del álbum íntimo familiar
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Luego de que Diego Forlán fuera designado por la Asociación Uruguaya de Fútbol como nuevo director técnico de la selección mayor y del equipo Sub 20 de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa, el futbolista se tomó unos días de descanso junto a su familia y compartió el resumen de lo que fueron unas vacaciones de ensueño.
Mediante su perfil de Instagram, cuenta en la que acumula más de 700.000 seguidores, el exfutbolista dejó ver algunos de los momentos que vivió junto a Paz Cardoso, su esposa, y sus cuatro hijos, Martín, Luz, César y José. “Días inolvidables en Bayahibe, República Dominicana”, escribió en el posteo.
En la primera imagen se pudo ver a los seis integrantes de la familia sumergidos en un mar turquesa y cristalino, mientras posaban con una sonrisa radiante bajo el sol. Luego compartieron otra postal de los niños en la orilla del mar sonriendo y fundiéndose en un abrazo.
Más adelante, el álbum se volvió un poco más íntimo para retratar a la pareja. Forlán y Cardoso posaron solos a orillas del mar durante el atardecer, con un largo muelle de madera y la caída del sol reflejada en el agua.
Pero las vacaciones no solo fueron playa. La diversión se trasladó a los exclusivos espacios del resort en el que se hospedaron, donde la esposa del DT se mostró muy compinche con uno de sus hijos mientras jugaban una partida en un tablero de ajedrez gigante dispuesto sobre el césped del jardín.
La faceta más distendida del viaje quedó reflejada en una gran mesa de madera en una terraza semicubierta. Allí, toda la familia compartió un almuerzo al aire libre y rodeados de la vegetación característica del lugar.
Finalmente, la publicación se completó con postales paradisíacas del destino: una imponente piscina que reflejó la arquitectura colonial del complejo y un pequeño bote flotando solitario en la inmensidad de un mar turquesa y transparente.
“Sos lo más uruguayo que hay hoy día. ¡Trabajador, familiero, profesional, humilde! ¡Estás completo, Diego! Felicitaciones”; ”Muy bellas las fotos y qué lindo hotel que eligieron" y “Te vimos en el hotel y te sacaste una foto con mi nene. Gracias, Diego”, fueron solo algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron.
Quién es Paz Cardoso, la esposa de Diego Forlán
De origen uruguayo, perfil bajo y con un pasado como estudiante de medicina y jugadora de hockey profesional, Paz Cardoso llegó a la vida del exdelantero en 2013, dos años después de la escandalosa separación del deportista y Zaira Nara.
Se conocieron a través de amigos en común a finales de 2012 y el flechazo fue tan inmediato que se casaron apenas seis meses después, el 2 de julio de 2013, en una íntima ceremonia en Montevideo.
Juntos formaron una familia con cuatro hijos, transformándose en el pilar fundamental que hoy acompaña y sostiene al exfutbolista de cara a sus nuevos y exigentes desafíos profesionales al frente de la selección uruguaya.
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