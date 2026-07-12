Uruguay reemplaza a Marcelo Bielsa con Diego Forlán a cargo de la selección

A menos de dos semanas de la conferencia de prensa en la que Marcelo Bielsa cerró su etapa como director técnico de la selección de Uruguay, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, sorprendió este domingo al anunciar a Diego Forlán (47 años) como nuevo encargado de la Celeste, al menos hasta marzo de 2027, función que combinará con la conducción técnica del Sub 20, que en enero próximo disputará el Sudamericano, clasificatorio para el Mundial.

“El Comité Ejecutivo de la AUF se decidió por Diego. Ya en 2022 nos reunimos con él para integrarlo al proyecto. Él ahora está entusiasmado”, expresó Alonso, que no confirmó a Forlán más allá de marzo, porque en ese mes habrá elecciones de renovación de autoridades en la AUF.

La designación del exdelantero de Independiente fue inesperada porque su experiencia como entrenador es breve y lleva más de cinco años sin dirigir a un equipo. En 2020 condujo durante 11 partidos (dos por la Copa Libertadores) a Peñarol, con un saldo de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Se alejó con el equipo en el séptimo puesto en las posiciones. En 2021 incursionó en la segunda división del fútbol charrúa, al frente de Atenas, con cuatro triunfos, cinco empates y tres caídas. Ese club era gerenciado por Andrés Fassi, actualmente presidente de Talleres, con quien Forlán tuvo discrepancias.

Actualmente, Forlán encabeza el grupo inversor que gestiona a Durazno Fútbol Club, de cuarta división. El debut en la selección se produciría en las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre, en amistosos que están a punto de concretarse contra Corea del Sur, Japón y Australia.

Diego Forlán en el Mundial 2010, cuando fue el goleador y lo premiaron con el Balón de Oro Matt Dunham - AP

Según informes de la prensa uruguaya, la elección de Forlán apunta a recuperar el ADN futbolístico de la Celeste. “Tiene la misión de reinyectar en el Complejo Celeste aquella mística competitiva y los valores que hicieron especial a una de las épocas más gloriosas del fútbol uruguayo moderno”, publicó el diario El Observador.

Forlán estableció en su carrera como jugador una fuerte identificación con la selección, de la que es el tercer goleador histórico, por detrás de Luis Suárez y Edinson Cavani. Participó en 10 partidos de tres mundiales, con 10 goles, cinco en Sudáfrica 2010, cuando fue elegido Balón de Oro, y Uruguay finalizó en el cuarto puesto.

El interés de Alonso por Forlán viene de las conversaciones que mantuvieron hace cuatro años, cuando quedó la puerta abierta para llegar a un acuerdo en un futuro. Su doble comando en la selección mayor y el Sub 20 apunta a establecer un proyecto homogéneo entre diferentes categorías, algo que no existía con Bielsa, que si bien dirigió al Preolímpico Sub 23 -no consiguió la clasificación para los Juegos de París-, no hizo un trabajo transversal que alcanzara al Sub 20, campeón mundial en 2023. El ayudante de campo de Forlán sería Diego “Ruso” Pérez.

Marcelo Bielsa, en la conferencia de prensa de su despedida de Uruguay DANTE FERNANDEZ - AFP

En su conferencia de despedida, Bielsa hizo autocrítica: “No le dejo nada a Uruguay”. Corolario a la eliminación en la etapa de grupos, tras empatar con Arabia Saudita y Cabo Verde y perder con España.

Tras la decepción mundialista, el presidente Alonso hizo un balance con observaciones que llevaban implícitas una crítica a Bielsa: “Yo debería haber insistido e incidido de manera distinta para que Luis [Suárez] no se retirara de la selección. Su continuidad hubiera sido positiva. Tuve tres momentos de enojo con Bielsa, que me los reservo. Se lo dije en una larga reunión que mantuvimos el otro día. Capaz en algún momento digo alguno”.