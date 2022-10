Le contó a un taxista que era futbolista profesional y su reacción indignó a todos por un repudiable motivo: “Sigo en shock”

escuchar

Fue capitana de la selección española desde 2013 y centrocampista en el Club Atlético de Madrid de la Primera División de ese país. Pero, para un taxista, no fue suficiente y la cuestionó. Virginia Torrecilla relató un repudiable episodio que vivió durante un traslado y se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios mostraron su indignación.

“Acabo de subirme a un taxi y el señor, educadamente, me habla y mantenemos una conversación. Me preguntó a qué me dedico y le digo que soy futbolista. Me suelta: ‘Yo creo que las mujeres no deberían jugar al fútbol’. Sigo en shock”, relató la deportista, de 28 años, en su cuenta de Twitter.

La futbolista relató en redes sociales el episodio con un taxista. Twitter: @VirginiiiaTr

Y prosiguió: “La conversación siguió al reírme y preguntarle por qué pensaba así. Total, lo de siempre: ‘Hay más deportes para chicas’. El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta”.

Virginia Torrecilla compartió la desagradable experiencia en redes sociales Instagram: @virginiatr6

Oriunda de Mallorca (Islas Baleares), volvió al terreno de juego tras superar un tumor cerebral, que la alejó de la cancha durante casi dos años. La capitana de la selección española lleva a sus espaldas dos Eurocopas y dos Mundiales de fútbol, ganó con el FC Barcelona tres ligas y dos Copas de la Reina, fue subcampeona de Europa Sub-19 y fue internacional en más de 60 ocasiones.

El descargo de Virginia Torrecilla tras lo sucedido. Twitter: @VirginiiiaTr

El tuit de la futbolista alcanzó casi los 20 mil likes y los usuarios de la red social mostraron su indignación ante las palabras del taxista. “Esto tiene que aguantar una jugadora con toda su trayectoria. El tipo tendría que ponerse de rodillas y hacerle reverencias”, apuntó uno. “¿De qué cueva salió?”, se preguntó otra. “Avanzamos poco”, “yo creo que los machistas no deberían manejar taxis” o “es una opinión discriminatoria y hay que combatirla, es cosa de derechos humanos”, fueron algunos de los comentarios de apoyo.

Los usuarios de la red social mostraron su indignación y apoyo a la profesional. Twitter: @AndresSBraun

“Molesta que las mujeres ocupemos espacio en el fútbol”

Una situación similar de machismo en el fútbol vivió Giuliana Asprea, esta vez del lado de la comunicación. La comunicadora fue la voz del estadio de Quilmes durante un partido, en el que recibió insultos por parte de los hinchas. “Gorda de mierd...”, “quién te pensás que sos, gorda”, fueron algunos de los desagradables comentarios que los asistentes le gritaron desde la grada.

“Miré un momento hacia la tribuna desde la que me gritaron y seguí con mi trabajo. Seguía escuchando comentarios sobre por qué tenía que estar locutando un partido masculino si soy una mujer, que me fuera a mi casa y que la cancha siempre será así”, relató la profesional, de 28 años, a LA NACION.

La locutora Giuliana Asprea recibió insultos mientras trabajaba en el Estadio de Quilmes Gentileza: Giuliana Asprea

Su hermana, Giovanna Asprea, denunció a través de su cuenta de Twitter lo sucedido: “Ella es mi hermana. Hoy fue la voz del Ciudad de Quilmes. Ama su profesión tanto como a nuestro club. Es socia desde que nació. Se lo cuento a los tribuneros que hoy le gritaron ‘gorda de mierd...’”.

La hermana de la locutora denunció lo sucedido. Twitter: @GAsprea

La locutora puntualizó: “Molesta mucho que las mujeres ocupemos espacio en el fútbol, como si invadiéramos a los hombres, que fueron los únicos que me insultaron. Hay mucho machismo y molesta la mujer como voz del estadio, como árbitro y como jugadora de fútbol”.

