Roberto Moldavsky reveló la firme actitud de Wanda Nara con Mauro Icardi que lo sorprendió: “Presencié cómo lo vendía”

Roberto Moldavsky fue compañero de Wanda Nara cuando ambos participaron como investigadores en ¿Quién es la máscara? (Telefe), el programa que culminó el pasado jueves. Y en ese lugar, el humorista tuvo la proximidad necesaria con la empresaria futbolística como para ser testigo de cómo ella negociaba hábilmente el contrato de su expareja con su nuevo equipo de fútbol. “Yo presencié cómo (Wanda) vendía a (Mauro) Icardi a Turquía en italiano”, confió el comediante en una charla con Marcelo Polino.

Moldavsky charló con el equipo de Polino auténtico (Radio Mitre) este sábado al mediodía y narró allí su experiencia en el programa conducido por Natalia Oreiro, en el que diferentes famosos, debajo de un disfraz, cantan y bailan sin revelar su identidad. La función del actor en el ciclo que finalizó la semana pasada era, precisamente, la de descubrir quién se ocultaba debajo de esos ornamentados muñecos. Era un investigador, al igual que La Princesita Karina Tejeda, Lizy Tagliani y Wanda Nara.

Roberto Moldavsky reveló una infidencia sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Precisamente, el conductor de Polino auténtico quiso saber alguna información por parte de Moldavsky sobre esta última investigadora, que en estos días se encuentra en boca de todos por haberse separado de Icardi y por haber iniciado una relación con el cantante L-Gante. “La tenías a Wanda al lado que es como la figurita más buscada. La tenías para chusmear”, comentó Polino a su invitado, que hablaba vía telefónica.

Sin dar ninguna vuelta, Moldavsky se metió de lleno en la actitud de Nara como representante de su exesposo. “Escuchame, yo presencié cómo vendía a Icardi a Turquía en italiano”, dijo el humorista, con un dejo de admiración en su voz. “¿Cómo?”, quiso saber el exjurado de Showmatch. “Para mí, que fui vendedor toda la vida, ver vender en italiano fue como estar en Disney. Yo escuchaba cómo negociaba”, agregó el actor, que antes de dedicarse a la comedia se ganaba la vida vendiendo camperas en el barrio de Once.

Roberto Moldavsky y Wanda Nara "se llevaron bárbaro" en ¿Quién es la máscara?, según lo que contó el humorista en el programa Polino auténtico captura de video

Luego de decir que la empresaria “parla perfecto el italiano”, Moldavsky dio más detalles de las negociaciones de la mayor de las hermanas Nara por el pase del delantero, que pasó este año, a instancias de ella, del PSG, de París, Francia, al Galatasaray, de Estambul, Turquía.

“Era una locura”, anticipó Moldavsky, que luego profundizó: “Cada vez que se cortaba la grabación, porque, como a los muñecos había que prepararlos, teníamos muchos tiempos muertos, charlamos de la vida, la conocí mejor. En un momento, suena uno de los llamados y llama Mauro (Icardi). Yo soy muy futbolero y escucho Galatasaray, fútbol de Turquía. Escucho otras cosas y le digo: ‘¿Estás vendiendo a Mauro a Turquía?’, y me dice: ‘Sí'”.

“Me sorprendió lo que sabe”

“Tenías la primicia absoluta”, lo felicitó Polino, a lo que el humorista redobló la apuesta con más aspectos desconocidos sobre la mediática empresaria: “Te voy a contar algo que Wanda nunca contó y es que otros jugadores le pidieron que sea la representante. Jugadores importantes. Argentinos. Y te digo más: ella no quiso porque no quiere meterse de lleno en todo porque tiene cinco hijos y tiene mil quilombos”.

Roberto Moldavsky relató cómo negoció Wanda Nara el pase de su exmarido Mauro Icardi al club turco Galatasaray. 07/09/22 Twitter

Más adelante, cuando Mariana Brey, columnista de Polino auténtico, señaló que lo que decía Moldavsky daba por tierra con las teorías que señalaban que en realidad Nara no tenía nada que ver con los contratos de Icardi, el humorista reveló: “Yo también como típico machista futbolero, cuando empecé a hablar con ella ni lo suponía. ¡Me sorprendió lo que sabe! Cómo aprendió ese laburo, ni hablar, pero lo que sabe de fútbol, lo que busca para Mauro, los contratos que maneja...”.

“Nos dejaste mudos”, confió Polino, abrumado por la información que estaba recibiendo sobre la hermana mayor de Zaira Nara.

Roberto Moldavsky confesó que escuchar a Wanda Nara negociar el contrato de Mauro Icardi en italiano fue "como estar en Disney" Hernán Zenteno - LA NACION

Instantes después, Amalia Granata, también integrante del programa radial, lo consultó a Moldavsky a ver si había escuchado alguna cifra del pase de Icardi a Turquía. “No. Me hubiera encantado”, replicó el comediante, y añadió: “La verdad que yo, como vendedor, me volvía loco la situación de que estaban todos hablando y ‘esto sí', ‘esto no’ y ‘esto me lo das’ y ‘esto no’. Yo estaba desesperado por escuchar un número o algo pero no, eso no lo pude ver”.

Más adelante, el investigador de ¿Quién es la máscara? añadió otro aspecto de Wanda Nara como representante futbolística y como madre. “Cuando dijeron que ella se fue de viaje en la mitad del programa, era porque estaba conversado, que se sabía que iba a ocurrir. Ella fue (a Turquía), visitó dos o tres escuelas y eligió la mejor. Vio cuatro o cinco casas y eligió una para alquilar. Cerró el contrato de Mauro y la presentación”, contó Moldavsky que, fiel a su condición de humorista, remató: “Yo voy a Necochea y no sé qué alfajores traer ¿Entendés lo que te digo?”.

Wanda Nara está nuevamente en el centro de la escena mediática por su relación con el cantante L-Gante Instagram: @lgante_keloke

Finalmente, el actor, que señaló que se llevó bárbaro con Nara durante el programa, y aseguró que la empresaria “aparte de todo, es una madraza”. “Es la primera vez que se separa de los hijos”, afirmó el comediante y añadió que la escuchaba hablar por teléfono sobre Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella: “El pantaloncito con la tirita blanca, le ponés eso con la remera, el buzo este. Yo le decía: ‘¿Desde acá tenés que decir hasta eso?’. ‘Sí, yo manejo todo’, me decía’”.

