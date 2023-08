escuchar

Esta semana, los periodistas de F90 (ESPN) debatieron acerca de la posibilidad de que el futbolista de Boca Juniors, Edinson Cavani, no juegue desde el comienzo del partido frente a Nacional, el próximo miércoles, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida fue empate 0-0 en Uruguay.

Todo comenzó cuando el cronista identificado con Boca, Augusto César, dijo que no puede asegurar que el futbolista uruguayo sea titular ante el Bolso. Frente a esa información, el conductor Sebastián Vignolo dijo, irónicamente: “Lo que pasa es que tiene una categoría... Yo, de verdad, lo pongo con la boina, el mate, todo”.

El irrisorio comentario del Pollo provocó la risa del Chavo Fucks, quien agregó, con sarcasmo: “Y la bombacha de gaucho”. Más en serio, el relator analizó la posible ausencia de Cavani en el encuentro, y se preguntó: “¿Con qué tenés más riesgo? ¿Poniéndolo o no poniéndolo? Mirá si las cosas no te salen y tenés a Cavani en el banco. No, no, vos lo tenés que poner. Vos imaginate. Yo, no miro ni el palco. Te soy sincero. No miro para arriba”, dijo, nuevamente, con humor, en alusión al entrenador Jorge Almirón, y su relación con el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme.

Después, el conductor volvió a ponerse en el rol de Almirón, y arriesgó: “No lo llego a poner a Cavani con lo que le costó a Boca convencerlo... Yo lo pongo aunque no esté bien, mirá lo que te digo”. “¡No!”, exclamó, en ese momento, Morena Beltrán. En la misma línea que sus compañeros, Cholo Sottile recordó que “los otros jugadores de Boca no la rompieron en su puesto, tampoco”: “No es que le están sobrando rendimientos”, reforzó.

Contrariamente, Cai Aimar defendió al DT, y lanzó: “Por ahí, no está para jugar 90 minutos, y lo pone en el segundo tiempo”. “No, Cai...”, lo interrumpió Fucks. “¿Pero te pensás que es un amistoso? ¿Un partido despedida?”, lo cruzó Vignolo al exentrenador.

“Trajiste a un fenómeno como Cavani, un jugador de un nivel extraordinario. Es el partido más importante del año hasta acá para Boca, traes a Cavani para que juegue la Copa Libertadores ¿y no lo ponés?”, añadió Fucks. Asimismo, Aimar les preguntó “hace cuánto que no juega” el Matador, que son tres meses. “Yo estoy impactado con esta nueva lógica de que los mejores van al banco”, remarcó Sottile. A su turno, el exjugador Damián Manusovich coincidió con Vignolo, Fucks y Sottile, pero puso un reparo en si el propio Cavani se niega a jugar los 90 minutos del partido.

Edinson Cavani, un refuerzo de lujo para Boca

Incrédulo, Vignolo retomó el hilo de la conversación y recurrió otra vez al humor para ponderar a Cavani (”ya cuando pateó pelotas en la presentación fue distinto”) y le preguntó al Cai Aimar: “¿Les agarró un ataque? No lo puedo creer esto. Los once de Almirón es Cavani y el resto. El Cai dice ‘lo guardas para el segundo tiempo”, lo cuestionó. “Por ahí, no hay segundo tiempo”, cerró Beltrán.