El fuerte debate entre Cholo Sottile y Nicolás Distasio por la posible venta de Lucas Beltrán al fútbol italiano

Este lunes, los periodistas de ESPN, Cholo Sottile y Nicolás Distasio mantuvieron un intenso intercambio acerca de los rumores en torno a la posible transferencia del futbolista de River Plate, Lucas Beltrán, al equipo italiano de la Fiorentina. El periodista Giuliano Di Marzio aseguró el fin de semana que el conjunto de Firenze podría desembolsar 25 millones de euros para incorporar al atacante millonario a través de la cláusula de rescisión.

Lucas Beltrán podría dejar River por una suma millonaria Télam

Incluso, su colega Fabrizio Romano amplió la información de Di Marzio e indicó que, con la venta al Benfica del jugador Arthur Cabral, por la cual le ingresaron al club italiano 25 millones de euros, La Fiore “reinvertirá el dinero en Lucas Beltrán, de River”.

Con este panorama, Sottile y Distasio debatieron sobre la postura que tendría, al respecto, el equipo argentino. Según explicó el cronista identificado con el club de Nuñez, las autoridades de “La Banda” tendrían la intención de pedirle a Beltrán que se quede para disputar lo que resta de la Copa Libertadores, algo con lo que disintieron algunas columnistas de los programas F90 y F12, respectivamente.

“Ustedes están cuestionando que River pretenda mantener a Beltrán”, los cruzó Distasio a sus colegas, de los cuales, quien recogió el guante fue Sottile: “Estamos cuestionando cómo se maneja que busquen que se quede, en todo caso”, indicó, con respecto a las “filtraciones” a la prensa que habría hecho la dirigencia millonaria para ejercer presión sobre Beltrán. “¿Y como se maneja?”, lo inquirió Nicolás. “Y, si ya lo empezamos a hablar antes de que pase...”, acotó Mariano Juan, quien se mostró a favor de que el jugador sea libre de decidir su futuro.

Lucas Beltrán; por ahora, delantero de River Plate

Enojado, Distasio le endilgó a Sottile: “Tenemos años en esto. Si quieren jugar a un juego que no corresponde, díganmelo. River quiere mantenerlo, y el jugador quiere ser transferido. ¿Cuál es el problema acá?”. “Como tenemos años en esto, también podemos percibir algunas cuestiones más”, replicó, enigmático, el Cholo. “¿Por ejemplo?”, retrucó su colega. “Por ejemplo, hay situaciones que cuando River, Boca o quien fuera, quiere manejarla en extremo secreto, lo hace”.

Más adelante, el panelista de F12 opinó respecto de las cláusulas de rescisión, y consideró que los clubes no deberían usarlas. “Te impide negociar con el club que quiere comprarlo, ¿para qué la pones? Hacele contrato por cinco años, y que después, vengan a habla con vos directamente”. A su turno, el panelista de F90 respondió que dicha modalidad es una suerte de “blindaje” para los clubes. Nuevamente, en disenso con su compañero, Distasio contestó: “No, el blindaje es el contrato que tiene activo con el club, que después dice ‘lo vendo o no lo vendo’”.

Conciliador, Sottile admitió que lo suyo “es una mirada” sobre el tema, y que “nadie tiene la verdad”. “Como las cláusulas son bajas para no tener que elevar el contrato, después te lo sacan muy fácil”, agregó. “Por eso, no hay que poner cláusulas”, se plegó Distasio. “No, en todo caso tenés que pagar acorde a la cláusula”, cerró el Cholo.

